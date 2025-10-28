धर्म परिवर्तन के मामले में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR! कठुआ में इस मिशन के लोगों पर केस दर्ज

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के जखोल इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पहली बार जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कथित धर्म परिवर्तन के खिलाफ FIR दर्ज की है.
Christian missionaries religious conversion: जम्मू-कश्मीर में कठुआ जिले के जखोल इलाके से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पहली बार जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कथित धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक FIR दर्ज की है. जानकारी के अनुसार, राजबाग पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया है, जिसमें ईसाई मिशनरियों पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए गए हैं. अभी कुछ दिन पहले कठुआ में ही धर्मांतरण कराने पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया था.
कई धाराओं में केस दर्ज
यह FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में और धारा 351(2) यानी आपराधिक धमकी देने के आरोप में दर्ज की गई है. यह कार्रवाई जखोल गांव के स्थानीय लोगों की शिकायत पर की गई. शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए पैसे और भोजन का लालच दिया जा रहा था.
स्थानीय निवासियों ने ये भी कहा कि मिशनरियों द्वारा लगातार हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था. कठुआ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक, यह जम्मू-कश्मीर में धर्म परिवर्तन से जुड़ा पहला मामला है, जिसके तहत इस तरह की FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने कहा कि जांच में सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
कठुआ में ईसाई मिशनरी दल पर गांववालों ने किया हमला
चार दिन पहले कठुआ में धर्मांतरण की कथित कोशिश नाकाम हुई थी. यहां के धनी बाख्ता गांव में धर्म परिवर्तन कराने पहुंचे ईसाई मिशनरी दल पर ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया था. इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया और मौके पर मौजूद आठ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था. हिंदू संगठनों के मुताबित केंद्र शाषित प्रदेश बनने के पहले बहुत से हिंदुओं का धर्मांतरण हो चुका है. माना जा रहा है यूटी बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में धर्मांतरण के मामले को लेकर दर्ज हुई पहली एफआईआर है.
