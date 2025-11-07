स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने से जुड़े मामले पर बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि इन्हें स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसी आम जगहों से हटाया जाना चाहिए.
Supreme Court on Stry Dogs: आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा आदेश सुनाते हुए कहा कि उन्हें पब्लिक प्लेस से हटाया जाए. देशभर में बढ़ते कुत्तों के काटने के मामलों पर चिंता जताते हुए एक बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश दो हफ्तों के अंदर जिला अस्पतालों, सार्वजनिक खेल परिसरों, रेलवे स्टेशनों सहित सभी सरकारी संस्थानों की पहचान करें. यह सुनिश्चित करें कि आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए परिसरों को जरूरत के मुताबिक चारदीवारी लगाकर सुरक्षित किया जाए. यह काम आठ हफ्तों के अंदरा पूरा किया जाना है.
कोर्ट ने कहा कि इन जगहों से आवारा कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद आदि) की होगी. वे कुत्तों को पकड़कर टीका लगाने और नसबंदी करने के बाद उन्हें तय किए गए डॉग शेल्टर में रखें. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जिन जगहों से कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें दोबारा वहीं नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि ऐसा करने से इन संस्थानों को कुत्तों से मुक्त करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि स्थानीय निकाय समय-समय पर जांच करें ताकि यह यकीनी बनाया जा सके कि इन जगहों पर फिर से आवारा कुत्ते ना बसने लगें. जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजरिया की बेंच ने यह आदेश स्ट्रे डॉग्स (आवारा कुत्तों) पर चल रहे स्वतः संज्ञान वाले मामले में दिया है.
28 जुलाई को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आवारा कुत्तों की समस्या पर सुनवाई शुरू की. 11 अगस्त को अदालत ने कुत्तों के काटने और रेबीज के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जताई और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में भेजा जाए और उन्हें वापस छोड़ा न जाए. ये आदेश दिल्ली के साथ नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी लागू किए गए.
कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन अधिकारियों को कुत्ते पकड़ने से रोकता या बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़े तो इसके लिए एक अलग टीम या बल भी बनाया जा सकता है. हालांकि 13 अगस्त को मामला एक नाटकीय मोड़ पर पहुंचा, जब कुछ वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के सामने कहा कि पारदीवाला पीठ के आदेश पहले के कुछ आदेशों से विरोधाभासी हैं. इसके बाद यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया गया.
14 अगस्त को तीन-जजों की पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई की और 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने या न लगाने पर विचार सुरक्षित रखा. फिर 22 अगस्त को इस पीठ ने पारदीवाला बेंच के 11 अगस्त वाले आदेश पर अंतरिम रोक (stay) लगा दी. कोर्ट ने कहा,'11 अगस्त 2025 के आदेश में दिया गया यह निर्देश कि इलाज और टीकाकरण के बाद भी कुत्तों को छोड़ा न जाए, बहुत कठोर है.'
कोर्ट ने आगे कहा,'जो कुत्ते नसबंदी, टीकाकरण और कीड़े निकालने की प्रक्रिया के बाद स्वस्थ हों, उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ा जाए, जहां से उन्हें पकड़ा गया था, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं, संक्रमण के शक में हैं या आक्रामक व्यवहार दिखा रहे हैं.' साथ ही अदालत ने सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खिलाने पर रोक लगाई और कहा कि इसके लिए अलग निर्धारित स्थान बनाए जाएं.
