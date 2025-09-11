खराब आम को हटाओ, नहीं तो पूरी टोकरी सड़ेगी...,मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट? कांग्रेस पार्टी से तुरंत निकालने का दिया आदेश

Why Kharge Said Remove bad mangoes before the entire box is rotten: कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे ने गुजरात में पार्टी के गैर-प्रदर्शनकारी और समझौतापरस्त नेताओं को सख्त चेतावनी दी है. जूनागढ़ में जिला कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने कहा, "खराब आम को तुरंत हटाओ, वरना पूरी टोकरी सड़ जाएगी." एक आंतरिक रिपोर्ट को देखने के बाद तत्काल आदेश दिया कि जो नेता काम नहीं करते या वोटरों को दोष देते हैं, उन्हें तुरंत पार्टी से बाहर किया जाए. जानें पूरी बात.

कहां का है मामला, किन नेताओं पर गिरेगी गाज?

इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को गुजरात के पार्टी नेताओं से एक आंतरिक रिपोर्ट पर ध्यान देने का आग्रह किया, जिसमें बताया गया है कि पार्टी की 41 में से 19 शहर और जिला इकाइयां अपने प्रदर्शन में पिछड़ रही हैं. खरगे ने बिना किसी लाग लपेट के राज्य के पार्टी नेताओं से कहा कि पूरा डिब्बा सड़ने से पहले खराब आमों को तुरंत हटा दें. खरगे जूनागढ़ में जिला कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे, जहां उन्होंने जमीनी स्तर और बूथ स्तर पर पार्टी को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया और देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए "अनुशासन, समर्पण और वैचारिक प्रतिबद्धता" के साथ-साथ "बदलते समय के साथ खुद को ढालने" के महत्व पर ज़ोर दिया.

रिपोर्ट में क्या है?

खरगे ने एक आंतरिक पार्टी रिपोर्ट का जिक्र किया, जो पिछले तीन महीनों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (GPCC) के निर्देशों पर आयोजित कार्यक्रमों के आधार पर तैयार की गई है. इस रिपोर्ट में 41 इकाइयों में से 9 को प्रथम श्रेणी, 11 को द्वितीय श्रेणी और 19 को सुधार की जरूरत वाली श्रेणी में रखा गया. खरगे ने कहा, "जो काम नहीं करना चाहते, उन्हें अभी भेज दो, वरना वे दूसरी तरफ चले जाएंगे."

अनुशासन और विचारधारा पर जोर

खरगे ने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए अनुशासन और समर्पण को जरूरी बताया. उन्होंने कहा, "शिविर में पहले दिन 100% उपस्थिति, फिर 90% और तीसरे दिन 80%! यह नहीं चलेगा. जब आप कांग्रेस की विचारधारा को अपनाते हैं, तो पूरे समर्पण के साथ काम करना होगा." उन्होंने लोकतंत्र, आजादी और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर होने की बात दोहराई.