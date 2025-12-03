Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी? वीडियो देख चकरा जाएगा दिमाग

Renuka choudhary dog controversy: हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन (1 दिसंबर 2025) एक अनोखा विवाद खड़ा हो गया था. जब कांग्रेस की वरिष्ठ सांसद रेणुका चौधरी अपनी कार में एक पिल्ले (कुत्ते) को लेकर संसद परिसर पहुंचीं थीं. जिसके बाद यह घटना वायरल हो गई थी. अब इस मामले में रेणुका का बयान सामने आया है. जब वह भौ-भौ करने लगी. देखें वीडियो समझे पूरा मामला.
Renuka Chowdhury Barks Bhow Bhow Video: संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उनके कुत्तों से जुड़े हालिया बयान को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आने की खबर है. इसे संसद की गरिमा और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है. आज जब पत्रकारों ने उनसे इस मुद्दे पर सवाल किया तो रेणुका चौधरी ने सिर्फ “भौं-भौं” बोलकर जवाब दिया.
रेणुका चौधरी का 'भौं-भौं' बोलने वाला वीडियो
कुत्ते पर रेणुका चौधरी का बयान बस सुन लिजिए.. pic.twitter.com/BPx80T2X6R
— Arun Kumar Singh (@arunsingh4775) December 3, 2025
विशेषाधिकार हनन नोटिस पर रेणुका का जवाब
जब रेणुका चौधरी से पूछा गया कि अगर बीजेपी विशेषाधिकार हनन की नोटिस लाती है तो क्या करेंगी, तो उन्होंने हंसते हुए बोली भौ-भौ. जिसके बाद फिर कहा कि आएगा तो देखेंगे. हम डरने वाले नहीं, जो सच्चाई है वही बोलेंगे.
रेणुका ने कुत्ता विवाद पर दिया रिएक्शन
कांग्रेस MP रेणुका चौधरी ने आगे कहा, "मैं देखूंगी कि यह कब लाया जाएगा... मैं इसका करारा जवाब दूंगी..." मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी भी संसद में बैलगाड़ी लाए थे. हिंदू धर्म में कुत्तों का बहुत महत्व है. ऐसा कोई नियम नहीं है जिसका मैंने उल्लंघन किया हो. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,"
क्या है कुत्ता विवाद?
71 साल की नेता ने तब विवाद खड़ा कर दिया जब वह संसद परिसर में एक कुत्ता ले आईं. सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गेट पर रोका और कुत्ते को साथ न ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ज़ोर दिया कि उन्हें जाने दिया जाए. कुत्ता थोड़ी देर बाद MP की कार में वापस आ गया, लेकिन परिसर में उसकी थोड़ी देर की मौजूदगी ने प्रोटोकॉल को लेकर एक नई बहस छेड़ दी. मामला शायद शांत हो जाता, लेकिन चौधरी ने ऐसी बातें कहीं जिससे विवाद और बढ़ गया. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो संसद परिसर में कुत्ते के आने से रोकता हो.
जो लोग काटते हैं, वे पार्लियामेंट के अंदर हैं
उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा, "कौन सा प्रोटोकॉल? क्या कोई कानून है? पार्लियामेंट जाते समय, मैंने एक एक्सीडेंट वाली जगह के पास पिल्ले को देखा. मुझे डर था कि कहीं वह कुचल न जाए, इसलिए मैं उसे उठाकर यहां ले आई. फिर मैंने उसे वापस घर भेज दिया।" फिर उन्होंने कहा, "जो लोग काटते हैं, वे पार्लियामेंट के अंदर बैठकर सरकार चला रहे हैं. क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर मैं किसी जानवर की देखभाल करती हूं, तो यह चर्चा का टॉपिक बन जाता है."
