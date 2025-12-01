संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO

Renuka Chowdhury Dog in Parliament: संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को एक बहुत ही अनोखी और चर्चा में रहने वाली घटना हुई है. कांग्रेस सांसद रेनुका चौधरी संसद भवन के अंदर अपने पालतू कुत्ते के साथ पहुंचीं थी. यह नजारा सभी के लिए चौंकाने वाला था और तुरंत ही सोशल मीडिया और सांसदों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. सांसदों के लिए सुरक्षा नियम बहुत सख्त होते हैं और संसद के अंदर पालतू जानवर लाना सामान्य रूप से मना है. लेकिन चौधरी ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि उनका कुत्ता बहुत छोटा और harmless है.

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी एक डॉगी को साथ लेकर संसद परिसर में पहुंच गईं। इसे लेकर बवाल उस समय बढ़ गया जब बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद जगदंबिका पाल ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने रिएक्ट किया है। उन्होंने… pic.twitter.com/kaTCmGoGMr



कार्रवाई करने की मांग

चौधरी ने कहा, "सरकार को जानवरों के अंदर आने में आपत्ति हो सकती है, लेकिन यह इतना छोटा जीव है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. यह किसी को काटेगा नही" सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के सवाल पर उन्होंने कहा, "इसे भी पास दे दिया जाए. और क्या कह सकते हैं" उनकी इस हरकत पर तुरंत ही विपक्ष ने नाराजगी जताई है. बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि सांसदों के विशेषाधिकार का मतलब यह नहीं कि कोई नियम तोड़ सकता है या संसद में पालतू जानवर ला सकता है. उन्होंने कहा कि इसके लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सांसदों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.

इस दिन संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हुआ, जो 19 दिसंबर तक चलेगा. इस सत्र में कुल 15 बैठकें निर्धारित हैं. सरकार ने कई नए बिलों को पेश करने की योजना बनाई है. इनमें Atomic Energy Bill, Higher Education Commission of India Bill, Corporate Laws Amendment Bill, Insurance Laws Amendment Bill और National Highways Amendment Bill जैसे जरूरी बिल शामिल हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े बिल और स्वास्थ्य सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेस बिल पेश करेंगी.

विपक्ष इस सत्र में कई मुद्दों को उठाने की योजना बना रहा है. इनमें आर्थिक असमानता, दिल्ली ब्लास्ट, बढ़ती प्रदूषण की समस्या, विदेश नीति और अन्य संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं. इसके अलावा, सरकार इस सत्र में 150वें वर्षगांठ पर वंदे मातरम पर भी चर्चा करने वाली है.