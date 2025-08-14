इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर मशहूर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी

Pavitra Gowda Arrested: मशहूर एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. हत्याकांड के मामले में उनकी जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है.
Trending Photos
Renukaswamy Murder Case: चर्चित रेणुकास्वामी हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर दर्शन थोगुदीपा, एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा समेत सात आरोपियों को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत को रद्द कर दिया है. हत्या के मामले में एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को कर्नाटक हाईकोर्ट की जमानत मिली थी. यही नहीं जमानत रद्द करने के तुरंत बाद ही गिरफ्तारी का भी आदेश कोर्ट की तरफ दिया गया और जिसके कुछ ही मिनट बाद एक्ट्रेस की गिरफ्तारी भी हो गई है.
हत्याकांड में कितने हैं आरोपी
रेणुकास्वामी हत्याकांड में मुख्य आरोपी पवित्रा गौड़ा, एक्टर दर्शन थोगुदीपा, जगदीश उर्फ जग्गा, अनु कुमार उर्फ अनु, नागराज उर्फ नागा और दर्शन का मैनेजर और एक आरोपी लक्ष्मण है. इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए नौ पुलिस की टीमें बनाई गई थी. इसमें से पुलिस ने प्रदूष को उसके गिरिनगर स्थित आवास से भी गिरफ्तार किया. इसके अलावा एक अन्य आरोपी नागराज को कथित तौर पर मैसूर के टी नरसीपुरा रोड स्थित दर्शन के फार्महाउस से गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि प्रदूष और पवित्रा गौड़ा दोनों को अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया है.
क्या है मामला
पूरा मामला 33 वर्षीय ऑटो चालक रेणुकास्वामी की हत्या से जुड़ा है, यह मर्डर 9 जून 2024 को बेंगलुरु के पट्टनगेरे गांव में हुआ था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेणुकास्वामी एक्टर दर्शन का फैन था और वह कथित तौर पर दर्शन की दोस्त पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक संदेश भेज रहा था. पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि दर्शन के कहने पर रेणुकास्वामी का अपहरण किया गया, उसे तीन दिन तक एक शेड में यातना दी गई और फिर उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. उसका शव एक फ्लाईओवर पर पाया गया था.
जिसके बाद 11 जून 2024 को दर्शन और पवित्रा गौड़ा को अपहरण में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद से ये मामला काफी ज्यादा हाइलाइट हो गया और लोगों की निगाहें इस मामले पर टिक गई थी.
ये भी पढ़ें: तुरंत अरेस्ट करो... रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में एक्टर दर्शन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.