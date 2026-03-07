सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, पहला धमाका सुबह करीब 6:15 बजे सुना गया. जब लोग जागे तो देखा कि क्लब हाउस जल रहा है. खबर मिलते ही चितपुर थाने से दमकल की गाड़ियां और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. लोगों ने आरोप लगाया कि खाली पड़े क्लब हाउस के अंदर बड़ी संख्या में बम रखे हुए थे.
Trending Photos
अगर कोई घर काफी दिनों से बंद पड़ा हो और अचानक से उस घर में धमाके होने शुरू हो जाए तो आस-पास रहने वालों पर क्या असर होगा? निश्चित ही वहां रहने वाले लोग डर जाएंगे और भयभीत हो कर उस घर से दूर भागने की कोशिश करेंगे. ताकि वो अपने आपको इन धमाकों से बचा सकें. ऐसा ही एक मामला कोलकाता में सुनाई पड़ा है. शनिवार (7 मार्च) की सुबह पाइपकपारा में स्थित एक घर में ऐसे ही अचानक से धमाके होने लगे. इस घर में हुए धमाके से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.
कोलकाता के पाइकपारा में 1/2C गांगुलीपारा लेन पर बने एक क्लब हाउस में एक के बाद एक धमाकों से खलबली मच गई. धमाके इतने तेज थे कि घर की छत जो टिन से बनी हुई थी, उड़ गई. आस-पास रहने वाले लोगों ने बताया कि किसी ने इस खाली पड़े घर में बम रख दिया था तभी ये धमाके हुए हैं. वहीं कुछ लोगों का ये मानना भी है कि इन धमाकों के पीछे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमोशन है. इन धमाकों के पीछे इस बात की जांच की जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले हुए धमाके के पीछे कोई और वजह तो नहीं थी.
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, पहला धमाका सुबह करीब 6:15 बजे सुना गया. जब लोग जागे तो देखा कि क्लब हाउस जल रहा है. खबर मिलते ही चितपुर थाने से दमकल की गाड़ियां और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि खाली पड़े क्लब हाउस के अंदर बड़ी संख्या में बम रखे हुए थे. चश्मदीदों ने दावा किया कि धमाके के बाद क्लब हाउस के अंदर कुछ नए बम पड़े देखे गए. हालांकि धमाके की वजह को लेकर अभी कन्फ्यूजन है, लेकिन इसके पीछे 'पकड़ के लिए विवाद' की थ्योरी सामने आ रही है.
क्लब सेक्रेटरी ने आरोप लगाया, 'लंबे समय से इलाके के कुछ बदमाश क्लब की जगह पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे. यह काम उन लोगों ने किया है जिनके अपने फायदे हैं.' लोकल लोगों ने भी यही दावा किया है, उनका कहना है कि यह पैनिक शायद इलाके पर कब्ज़ा करने के मकसद से फैलाया जा रहा है. डर के मारे माता-पिता अब अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने में भी डर रहे हैं. कोलकाता पुलिस का बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड तुरंत मौके पर पहुंचा और इलाके को घेर लिया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सर्च के दौरान कुछ और नए बम बरामद हुए हैं.
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से कोलकाता में कई जरूरी जगहों पर बम की धमकियों और उड़ते बमों को लेकर टेंशन है. इस बीच, इस धमाके ने शहर की सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. लोकल लोगों ने इलाके में पुलिस पिकेट और CCTV कैमरे लगाने की जोरदार मांग की है. धमाकों के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस के साथ बम स्क्वॉड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है. चूंकि इस घर में कई धमाके एक साथ हुए हैं तो ऐसे में ये डर बना हुआ है कि शायद अभी घर में और भी बम या विस्फोटक मौजूद न हो. ऐसे में बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचकर ऐसे विस्फोटकों को निष्क्रिय कर देगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.