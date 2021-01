Republic Day 2021: बाबा साहेब ने संविधान निर्माण होने पर इन दो लोगों को दिया सबसे ज्यादा धन्यवाद, एक को तो ‘सर’ कहकर दिया सम्मान

नई दिल्ली: (Republic Day 2021) 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा को संविधान की फायनल कॉपी सौंपी जानी थी और 25 नवम्बर को डा. भीमराव अम्बेडकर (Dr. Bhimrao Ambedkar) सभा को सम्बोधित कर रहे थे. तब उन्होंने अपनी उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को तो धन्यवाद दिया ही, जिसके वो चेयरमेन थे, दो और लोगों को धन्यवाद व संविधान निर्माण का श्रेय दिया, जिनके नाम पढकर आज की पीढ़ी चौंक सकती है. पहला नाम था बीएन राव (BN Rao) का और दूसरा एसएन मुखर्जी (SN Mukherjee) का. (Republic Day 2021)

डा. अम्बेकर का ऐतिहासिक भाषण

पहले पढ़िए डा. अम्बेकर (Dr. Bhimrao Ambedkar) का वो ऐतिहासिक भाषण, “The credit that is given to me does not really belong to me. It belongs partly to Sir B. N. Rau, the Constitutional Adviser to the Constituent Assembly who prepared a rough draft of the Constitution for the consideration of the Drafting Committee. A part of the credit must go to the members of the Drafting Committee who, as I have said, have sat for 141 days and without whose ingenuity of devise new formulae and capacity to tolerate and to accommodate different points of view, the task of framing the Constitution could not have come to so successful a conclusion. Much greater, share of the credit must go to Mr. S. N. Mukherjee, the Chief Draftsman of the Constitution. His ability to put the most intricate proposals in the simplest and clearest legal form can rarely be equalled, nor his capacity for hard work.’’

इस भाषण में बाबा साहब ने क्या कहा

इस भाषण में बाबा साहब ने ये साफ कहा कि ये श्रेय जो मुझे दिया जा रहा है, वाकई में मुझसे ताल्लुक नहीं रखता है, इसका एक हिस्सा सर बीएन राव के हिस्से जाता है. दरअसल ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का अंतिम रूप जरूर दिया था लेकिन उसको संविधान का पहला ड्राफ्ट इन्हीं सर बीएन राव ने बनाकर दिया था. आप संविधान के बारे में अगर पढ़ते होंगे कि इस देश से मूलभूत अधिकार लिए, नीति निर्देशक तत्व यहां से लिए, संसदीय व्यवस्था इस देश से ली, ये सब पढ़ा होगा. तो इन सभी देशों में जाकर वहां के संविधान विशेषज्ञों, जजों और राजनीतिज्ञों से मिलने का काम, वहां के संविधानों का अध्ययन करने का बेसिक काम बीएन राव ने ही किया था. जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे.

धन्यवाद भाषण में डा. राजेन्द्र प्रसाद ने चार बार डा. अम्बेडकर का नाम लिया

जैसा कि बाबा साहब ने अपने भाषण में बोला कि उनके ड्राफ्ट पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने विचार किया, यही सच है. राव के संविधान के ड्राफ्ट में कुल 243 आर्टिकल्स और 8 सेक्शंस थे, जिनको आधार बनाकर ड्राफ्टिंग कमेटी ने उन्हें 315 आर्टिकल्स तक पहुंचाया. बाद में संविधान सभा में बहस और 2473 संशोधनों के बाद आर्टिकल्स की संख्या 395 तक पहुंच गई, सेक्शंस 8 ही रहे. दिलचस्प बात है कि पूरे धन्यवाद भाषण में डा. राजेन्द्र प्रसाद ने चार बार डा. अम्बेडकर का नाम लिया तो चार बार ही बीएन राव का भी नाम लिया. हालांकि डा. अम्बेडकर के नाम की उन्होंने भाषण के इतर उनके मोशन के लिए चर्चा की. इससे ज्यादा विडम्बना की बात क्या होगी कि जिस सर बीएन राव ने एक तरह से संविधान का मूल ढांचा तैयार किया, जिसको डॉ. अम्बेडकर ने पहला श्रेय दिया, उसी बीएन राव की चौक चौराहों पर मूर्तियां तो छोड़िए, कोई उनकी तस्वीर भी नहीं पहचानता होगा. 95 फीसदी युवा जानता भी नहीं होगा। क्योंकि वो राजनेता नहीं थे, बल्कि एक सिविल सर्विस ऑफिसर थे, ज्यूडीशियरी को सालों उन्होंने अपनी सेवाएं दी.

बीएन राव की उपलब्धि के बारे में जानिए

देश के युवाओं को ताज्जुब होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जिस सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्य बनने के लिए भारत सालों से हाथ पैर मार रहा है, बीएन राव उसके प्रेसीडेंट रह चुके हैं. इंटरनेशनल कोर्ट हेग का इलेक्शन लड़ा और जज बनकर चले गए. आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस शख्स ने ना सिर्फ भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया बल्कि वर्मा (म्यांमार) की सरकार की गुजारिश पर उनके संविधान का भी ड्राफ्ट तैयार किया था. डा. अम्बेडकर ने जिस दूसरे व्यक्ति की तारीफ की थी एसएन मुखर्जी, वो संविधान के ड्राफ्ट्समैन थे. जो ड्राफ्ट कमेटी आपसी बातचीत या संविधान सभा के सुझावों, संशोधनों के बाद तय करतीं, उन्हें बड़ी सरलता से वो संविधान में शामिल करते जाते. डा. अम्बेडकर का काम काफी हलका कर दिया था उन्होंने, ये बड़ी वजह थी कि बाबा साहब ने उनकी जमकर तारीफ की.