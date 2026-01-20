Advertisement
trendingNow13080115
Hindi Newsदेश10,000 स्पेशल गेस्ट... 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जानें कौन होंगे शामिल और क्यों खास है यह मौका!

10,000 स्पेशल गेस्ट... 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जानें कौन होंगे शामिल और क्यों खास है यह मौका!

kartavya path parade special guests: 77वें गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर करीब 10,000 खास अतिथि परेड देखने के लिए आमंत्रित हैं. सुरक्षा और सुविधाओं के लिए दिल्ली पुलिस ने तकनीकी इंतजाम किए हैं और अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10,000 स्पेशल गेस्ट... 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जानें कौन होंगे शामिल और क्यों खास है यह मौका!

kartavya path parade special guests: भारत में 26 जनवरी, 2026 को मनाए जाने वाले 77वें गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में करीब 10,000 खास अतिथि शामिल होंगे. रक्षा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ये अतिथि अलग-अलग क्षेत्रों से आए हैं और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं.

इन विशेष अतिथियों में उन लोगों को शामिल किया गया है, जिन्होंने आय और रोजगार सृजन, नवाचार, अनुसंधान, स्टार्टअप्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हैं. इसके अलावा, सरकार की प्रमुख पहलों में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को भी बुलाया गया है. उनका उद्देश्य देश निर्माण में योगदान देने वालों का सम्मान करना और राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं में जन भागीदारी बढ़ाना है.

विशेष अतिथियों के लिए कर्तव्य पथ पर विशेष बैठने की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा, उन्हें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, प्रधानमंत्री संग्राहलय और दिल्ली के अन्य प्रमुख स्थलों का दौरा करने का अवसर मिलेगा. अतिथि संबंधित मंत्रियों के साथ बातचीत भी कर सकेंगे. यह आयोजन उन्हें देश के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति से जोड़ने का अवसर प्रदान करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

​सुरक्षा व्यवस्था पर एजेंसियों का ध्यान
सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से, दिल्ली पुलिस ने कर्तव्य पथ और पूरे नई दिल्ली जिले में अत्याधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा प्रणाली लागू की है. यह कदम खुफिया एजेंसियों से मिली कई आतंक संबंधी चेतावनियों के मद्देनजर उठाया गया है. इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह की बैठने की व्यवस्थाओं को भारतीय नदियों के नाम पर रखा गया है और अतिथियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई जरूरी बदलाव किए गए हैं.

अतिथियों और टिकट धारकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने निमंत्रण कार्ड में दिए गए विवरण को ध्यान से पढ़ें और केवल निर्दिष्ट मार्गों का पालन करें. मार्गों, पार्किंग और एन्क्लोजर से संबंधित पूरी जानकारी रक्षा मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है. इस व्यवस्था का उद्देश्य समारोह को सुरक्षित, व्यवस्थित और सभी अतिथियों के लिए यादगार बनाना है.
 

ये भी पढ़ें: क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड? अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन; UAE खुश, तुर्की के लिए बड़ा झटका

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Republic Day 2026

Trending news

हिमालय की वो घाटी जिसने जोड़ा भारत-तिब्बत-चीन! क्या आप जानते हैं इस वैली का नाम?
Ancient Silk Route India
हिमालय की वो घाटी जिसने जोड़ा भारत-तिब्बत-चीन! क्या आप जानते हैं इस वैली का नाम?
सास को जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था सख्त सजा
Punjab and Haryana High Court
सास को जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था सख्त सजा
जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब पटना से उड़कर गुजरात जाते थे नितिन नबीन
BJP President Nitin Nabin
जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब पटना से उड़कर गुजरात जाते थे नितिन नबीन
ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
nirav modi
ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
west bengal vidhan sabha chunav
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
DNA
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
DNA
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
DNA
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
DNA
क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
Arabian Sea
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले