Advertisement
trendingNow13086163
Hindi Newsदेशग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार का ऐलान; यहां देखें लिस्ट

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार का ऐलान; यहां देखें लिस्ट

77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कार का ऐलान किया गया है. एक ओशोक चक्र, तीन कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, एक बार टू सेना मेडल और 44 सेना मेडल से वीरों का सम्मान किया जाना है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार का ऐलान; यहां देखें लिस्ट

Gallantry Awards 2026: देश सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति की ओर से वीरता पुरस्कार के नामों की घोषणा की गई है. वीरता पुरसकार के विजेताओं में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नाम शामिल हैं. शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा. वहीं, सेना के तीन जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाना है. दरअसल, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पहुंचे थे. हालांकि, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने.शुभांशु शुक्ला को सर्वोच्च शांतिकाल का वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है. 

वहीं, शुभांशु शुक्ला के अलावा गगनयान मिशन के लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन पीबी नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है. जानकारी दें कि एक फाइटर पायलत के तौर पर शुक्ला के पास Su-30 MKI,  MiG-21, Mig-29 और An-32 सहित कई विभिन्न लड़ाकू विमानों को उड़ाने का अनुभव है. शुभांशु शुक्ला करीब 2000 घंटों के उड़ान का अनुभव रखते हैं. 

इन वीरों का भी सम्मान 

Add Zee News as a Preferred Source

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 70 सशस्त्र बलों के जवानों को वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी है. इनमें 6 वीरों को यह  सम्मान मरणोपरांत मिलने जा रहा है. इनमें एक ओशोक चक्र, तीन कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, एक बार टू सेना मेडल और 44 सेना मेडल शामिल है. ज्ञात हो कि जिनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा, उनमें नायब सूबेदार, मेजर अर्शदीप सिंह और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बाल कृष्णन नायर शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: 5 को पद्मविभूषण, 13 को पद्म भूषण, 113 को पद्मश्री...अवॉर्ड पाने वाली हस्तियों की यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

13 वीरों का शौर्य चक्र से सम्मान 

जिन वीरों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, उनमें लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्रीकुमार, 21 बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट (स्पेशल फोर्सेज); मेजर अंशुल बाल्टू, 32 असम राइफल्स; मेजर शिवकांत यादव, 5वीं बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट (स्पेशल फोर्सेज); मेजर विवेक, 42 राष्ट्रीय राइफल्स; मेजर लीशांगथेम दीपक सिंह, 11वीं बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट (स्पेशल फोर्सेज); कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर, 6वीं बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट (स्पेशल फोर्सेज); सूबेदार पी एच मोसेस, 1 असम राइफल्स; लांस दफादार बलदेव चंद, 4 राष्ट्रीय राइफल्स; राइफलमैन मंगलम सांग वैफेई, 3 असम राइफल्स; राइफलमैन धुरबा ज्योति दत्ता, 33 असम राइफल्स; लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, इंडियन नेवी; लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, इंडियन नेवी; असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन शामिल हैं. (इनपुट- एएनआई)

यह भी पढ़ें: ड्रोन ने आदमकद टारगेट पर 100 मीटर दूर से ठोकी ताबड़तोड़ 20 गोलियां, 100% स्ट्राइक रेट देख हैरान रह गई फौज

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Gallantry Awards 2026Republic Day 2026

Trending news

शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
Gallantry Awards 2026
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
77th Republic Day parade
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
Republic Day
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
Republic Day
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Mark Tully passes away
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
Dr. Jagdev Singh Guleria
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
UGC
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय