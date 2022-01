गणतंत्र दिवसः कश्मीर की बदलती तस्वीर, लाल चौक पर 30 साल बाद फहराया तिरंगा

Republic Day: श्रीनगर के लाल चौक पर बुधवार को गणतंत्र दिवस पर 30 साल बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. इसके पहले भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने लाल चौक स्थित ऐतिहासिक घंटाघर (क्लाक टावर) पर वर्ष 1992 में सबसे पहले तिरंगा फहराया था. सामाजिक कार्यकर्ता साजिद यूसुफ शाह और साहिल बशीर भट ने दर्जनों समर्थकों के साथ क्लाक टावर पर ध्वजारोहण समारोह का अयोजन किया था. इस टावर के शीर्ष तक ध्वज को पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं ने क्रेन युक्त सीढ़ी का इस्तेमाल किया.

Jammu & Kashmir: The national flag unfurled at Lal Chowk in Srinagar, on #RepublicDay pic.twitter.com/hFdocY4Ekk

— ANI (@ANI) January 26, 2022