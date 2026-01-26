26 जनवरी की परेड में राहुल-खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस; कैसे तय होती है LoP की सीट?

गणतंत्र दिवस परेड 2026 समारोह के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को तीसरी पंक्ति में बैठते हुए देखा गया. उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी मौजूद थे. उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है. कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को तीसरी पंक्ति में सीट देने पर केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है. कांग्रेस नेताओं के मुताबिक कई सामान्य लोगों को भी राहुल गांधी से आगे की पंक्ति में बैठाया गया है. चूंकि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं इस बात को लेकर राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बैठाए जाने को लेकर कांग्रेस के भीतर नाराजगी देखने को मिली. पार्टी के कई नेताओं ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई और इसे नेता विपक्ष के पद की गरिमा से जुड़ा मामला बताया.

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की तीसरी पंक्ति में बैठने की एक फोटो को शेयर कर सरकार पर निशाना साधा है. इस फोटो के साथ सुरजेवाला ने लिखा कि क्या देश के विपक्ष के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी मर्यादा, परंपरा और प्रोटोकॉल के मापदंडों पर खरा उतरता है. सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि यह केवल हीन भावना से ग्रस्त सरकार की कुंठा को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ किया गया यह व्यवहार अस्वीकार्य है.

क्या देश के विपक्ष के नेता के साथ ऐसा व्यवहार किसी मर्यादा, परंपरा और प्रोटोकॉल के मापदंड पर खरा उतरता है ? Add Zee News as a Preferred Source ये केवल हीन भावना से ग्रस्त सरकार की कुंठा दिखाता है । प्रजातंत्र में मतभेद रहेंगे मगर श्री @RahulGandhi के साथ किया जाने वाला ये व्यवहार अस्वीकार्य है। pic.twitter.com/b4mdU9BU7G — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) January 26, 2026

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर बोले- यह सरकार की घटिया राजनीति

गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को तीसरी पंक्ति में बैठाए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. मणिकम टैगोर ने कहा कि यह घटना सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की सोच को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि 2014 से पहले विपक्ष के नेताओं जैसे सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और लाल कृष्ण आडवाणी को गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानजनक स्थान दिया जाता था.मौजूदा सरकार घटिया राजनीति कर रही है और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर विपक्षी नेताओं का अपमान किया गया है. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस वह अवसर होता है, जब देश की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए.

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले-आगे क्यों नहीं बैठाया गया?

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आगे की पंक्ति में जगह न दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी को फ्रंट रो में नहीं बैठाया जाना दुखद है और यह स्थापित प्रोटोकॉल के खिलाफ है. तारिक अनवर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का एक संवैधानिक और प्रोटोकॉल दर्जा होता है. उन्होंने यह भी कहा कि नेता विपक्ष को अक्सर ‘शैडो प्रधानमंत्री’ कहा जाता है, ऐसे में उन्हें गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में उचित स्थान मिलना चाहिए था. कांग्रेस सांसद के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में प्रोटोकॉल और नेता विपक्ष के पद की मर्यादा को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

क्या कहता है प्रोटोकॉल?

गणतंत्र दिवस परेड और अन्य राज्य स्तरीय समारोहों में सीटिंग व्यवस्था वॉरंट ऑफ प्रिसीडेंस (क्रम वरीयता सूची) के आधार पर तय की जाती है. यह सूची किसी व्यक्ति की राजनीतिक पहचान पर नहीं, बल्कि उसके संवैधानिक या आधिकारिक पद के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित करती है. वॉरंट ऑफ प्रेसीडेंस सूची राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी की जाती है. जबकि इसके रखरखाव और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय (MHA) के पास होती है. इस लिस्ट में लोकसभा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होते हैं और उन्हें वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं की श्रेणी में स्थान दिया जाता है. हालांकि, उनकी वरीयता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और कुछ अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों से नीचे होती है.अधिकारियों के अनुसार, वीआईपी दीर्घा में सीटिंग व्यवस्था हर वर्ष बदल सकती है, क्योंकि यह सुरक्षा इंतजामों, व्यवस्थागत आवश्यकताओं और समारोह में मौजूद गणमान्य व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करती है. इसी वजह से कभी-कभी पंक्ति संख्या या सीटों की स्थिति में अंतर देखने को मिलता है.

यह भी पढ़ेंः पहले गणतंत्र दिवस की प्लानिंग करने वाले अफसर कौन? आज भी IAS-IPS पढ़ते हैं उनकी किताब