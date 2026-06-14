Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पंजाब को बर्बादी से निकालकर विकास की राह पर लाए, केजरीवाल ने मान सरकार की तारीफ में पढ़े कसीदे

'पंजाब को बर्बादी से निकालकर विकास की राह पर लाए', केजरीवाल ने मान सरकार की तारीफ में पढ़े कसीदे

Punjab news: केजरीवाल ने कहा, 'अकाली-बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों में पूरे राज्य में नशा बिकने लगा था और पंजाब बर्बाद होने लगा था. गवंत मान ने बड़ी मुश्किल से पंजाब को काले दौर से बाहर निकाला, अब अच्छे काम बंद नहीं होने देना.'

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Jun 14, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:51 PM IST
'पंजाब को बर्बादी से निकालकर विकास की राह पर लाए', केजरीवाल ने मान सरकार की तारीफ में पढ़े कसीदे
Image Credit: (aap)

About the Author

Shwetank Ratnamber

Shwetank Ratnamber

'श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.

Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.

आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.'

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अकाली-कांग्रेस ने पंजाब को लूटा, AAP ने संभाला, मोहाली से गरजे केजरीवाल और भगवंत मान
Punjab1 min ago
2
Israel-Iran Tension4 min ago
3
Kapil Sharma12 min ago
4
TMC13 min ago
5
Pakistan18 min ago