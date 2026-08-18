/पायलट-एयर होस्टेस तेजी से हो रहे कैंसर का शिकार, सामने आई इस रिसर्च से भूचाल; यात्रियों पर भी मंडराया खतरा?

बता दें कि हमारी धरती की घनी ओजोन लेयर सतह पर रहने वाले जीवित प्राणियों को अंतरिक्ष से आने वाले रेडिएशन से बचाती है. हालांकि, हाई एल्टीट्यूड वाले फ्लाइट रूट इस प्राकृतिक सुरक्षा कवच को कमजोर कर देते हैं, जिससे विमान हाई लेवल के रेडिएशन के संपर्क में आ जाते हैं. लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट्स और पोलर फ्लाइट रूट्स क्रू मेंबर्स को हाई लेवल के रेडिएशन से संपर्क में लाते हैं. शोधकर्ताओं ने इस रिसर्च के परिणामों को लेकर कहा कि एविएशन वर्कर्स को स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में मदद करने के लिए स्पष्ट सुरक्षा दिशानिर्देशों, रेगुलर मेडिकल चेकअप और कुल उड़ान के घंटों की बेहतर निगरानी की बेहद आवश्यकता है.