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पायलट-एयर होस्टेस तेजी से हो रहे कैंसर का शिकार, सामने आई इस रिसर्च से भूचाल; यात्रियों पर भी मंडराया खतरा?

Crew Members At Higher Risk Of Cancer: हाल ही में सामने आई एक रिसर्च में पाया गया कि एविएशन में काम करने वाले क्रू मेंबर्स को दूसरों के मुकाबले कुछ खास तरह के कैंसर का अधिक खतरा रहता है. आखिर इसकी वजह क्या है?

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 18, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:09 PM IST
पायलट-एयर होस्टेस तेजी से हो रहे कैंसर का शिकार, सामने आई इस रिसर्च से भूचाल; यात्रियों पर भी मंडराया खतरा?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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