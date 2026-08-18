/पायलट-एयर होस्टेस तेजी से हो रहे कैंसर का शिकार, सामने आई इस रिसर्च से भूचाल; यात्रियों पर भी मंडराया खतरा?

Crew Members Radiation Exposure: पायलट और क्रू मेंबर्स की नौकरी ऐसी होती है, जिसमें जान का खतरा अधिक रहता है. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ( IATA) और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन ( ICAO) के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में वैश्विक स्तर पर कुल 7-10 घातक विमान दुर्घनाएं हुईं, जिनमें पायलट और क्रू मेंबर्स को मिलाकर 300 से ज्यादा लोगों की मौत होती है. हालांकि, कभी कभी खतरे की वजह केवल फ्लाइट दुर्घटना ही नहीं होती.
सामने आई एक रिसर्च के मुताबिक, पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट दूसरी तरह की जॉब करने वाले लोगों के मुकाबले कुछ खास तरह के कैंसर से अधिक प्रभावित होते हैं. ऐसा हाई एल्टीट्यूड में कॉस्मिक रेडिएशन के साथ लगातार संपर्क में आने से होता है. हालांकि, हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को फ्लाइट में हेल्थ से जुड़े जोखिम न के बराबर होते हैं, लेकिन एयरलाइन कर्मचारी हर साल सैकड़ों घंटे एटमॉस्फेयर में काफी ऊंचाई पर बिताते हैं, जहां धरती की प्रोटेक्शन एयर की लेयर काफी पतली होती है. इसके चलते क्रू मेंबर्स पूरे जीवन में सबसे ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं.
'अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन' की ओर से पीयर-रिव्यूड मेडिकल जर्नल 'JAMA' में पब्लिश रिसर्च में शोधकर्ताओं ने बताया कि अमेरिका में किसी भी अन्य व्यावसायिक समूह के बदले एयरक्रू मेंबर्स सबसे ज्यादा आयनीकरण विकिरण ( Ionizing Radiation) के संपर्क में आते हैं. इसकी मुख्य वजह कमर्शियल एयरलाइंस की ऊंचाई पर मिलने वाली कॉस्मिक किरणें हैं. इसके चलते उन्हें कैंसर जैसी कई घातक समस्याओं का खतरा अधिक रहता है.
अमेरिका की हेल्थ एजेंसी 'सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन' (CDC) के मुताबिक, आयनाइजिंग रेडिएशन एनर्जी का एक शक्तिशाली रूप है, जो हाई लेवल पर एब्जॉर्ब होने पर शरीर की सेल्स और DNA को बदल सकता है. 'पीपल' मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह रिसर्च साल 2020 और 2024 के के बीच पायलटों और फ्लाइट अटेंडेंटों में अन्य व्यवसायों के मुकाबले, रेडिएशन से जुड़ी कैंसर मृत्यु दर के संभावित जोखिमों की जांच करने के लिए की गई थी.
'हार्वर्ड मेडिकल' स्कूल ने बताया कि इस स्टडी में तकरीबन 14,000 पायलटों और 7,000 फ्लाइट अटेंडेंट के रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें रिसर्चर्स ने पायलटों और फ्लाइट अटेंडेंट्स की तुलना नॉन-फ्लाइट वाले कर्मचारियों से करते हुए ब्रेस्ट कैंसर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कैंसर, मल्टीपल मायलोमा, ल्यूकेमिया और अन्य कैंसरों की जांच की. इस दौरान शोधकर्ताओं ने लोगों की उम्र, नस्ल, शिक्षा और वैवाहिक स्थिति जैसे कारकों पर भी विचार किया.
इस रिसर्च में पाया गया कि पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट को कैंसर का खतरा अधिक रहता है. रिसर्च को लेकर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने CDC का हवाला देते हुए कहा,' विमान चालक दल हर साल अनुमानित 3-6 मिलीसीवर्ट कॉस्मिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, जो हर साल 10 क्रॉस-कंट्री राउंड-ट्रिप उड़ानें भरने वाले एक औसत हवाई यात्री की सालभर में 0.4 मिलीसीवर्ट से काफी ज्यादा है.'
बता दें कि हमारी धरती की घनी ओजोन लेयर सतह पर रहने वाले जीवित प्राणियों को अंतरिक्ष से आने वाले रेडिएशन से बचाती है. हालांकि, हाई एल्टीट्यूड वाले फ्लाइट रूट इस प्राकृतिक सुरक्षा कवच को कमजोर कर देते हैं, जिससे विमान हाई लेवल के रेडिएशन के संपर्क में आ जाते हैं. लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट्स और पोलर फ्लाइट रूट्स क्रू मेंबर्स को हाई लेवल के रेडिएशन से संपर्क में लाते हैं. शोधकर्ताओं ने इस रिसर्च के परिणामों को लेकर कहा कि एविएशन वर्कर्स को स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में मदद करने के लिए स्पष्ट सुरक्षा दिशानिर्देशों, रेगुलर मेडिकल चेकअप और कुल उड़ान के घंटों की बेहतर निगरानी की बेहद आवश्यकता है.