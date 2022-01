UK: किसी की मरी मां, किसी ने सास को खोया; जबकि Lockdown लगाकर यहां PM कर रहे थे पार्टी

लंदन: ब्रिटेन (UK) के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (British Prime Minister Boris Johnson) की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मामला इतना गंभीर है कि अब उन्हीं की पार्टी के सांसद उनका इस्तीफा मांगने लगे हैं. दरअसल मामला संवेदनहीनता की पराकाष्ठा से जुड़ा बताया जा रहा है.

साल 2020 में जब दुनिया में कोरोना महामारी का आक्रमण हुआ तो सबसे ज्यादा तबाही यानी कोरोना से मौतें अमेरिका (US) और यूरोप के देशों में हुईं. यानी जब कोरोना के पहले लॉकडाउन में पूरी दुनिया के लोग घरों में कैद थे तब यहां के प्रधानमंत्री अपने सरकारी बंगले पर पार्टी कर रहे थे. पहली लहर में ब्रिटेन में हुई मौतों के बाद पूरे देश में मातम का माहौल था.

जॉनसन अभी ब्रेक्जिट की मार और उसके साइड इफेक्ट से उबर भी नहीं पाए थे कि उनकी कुर्सी एक बार फिर खतरे में आ गई है. उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने और उनके स्टाफ ने 2020 में कोरोना वायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के नियमों का उल्लंघन किया है. जब लंदन (London) के लोगों को संक्रमण के खतरे के कारण घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी, तब प्रधानमंत्री पार्टी कर रहे थे.



एक चैनल ने एक ईमेल जारी किया है, जिसके बाद विपक्षी नेता मामले में जांच की मांग कर रहे हैं. पार्टी के आमंत्रण पत्र पर लिखा था, ‘सोशल डिस्टेंसिंग ड्रिंक्स’. इसी तरह इस पार्टी के लिए पीएम हाउस में मौजूद स्टाफ को पार्टी में शामिल होने के लिए अपनी ड्रिंक्स खुद लाने को कहा गया था.

डेली मेल में प्रकाशित खबर के मुताबिक जॉनसन की मुश्किल तब अचानक बढ़ गई जब देश के कई सांसदों और पार्टी के दानदाताओं ने ठीक उसी दौर में अपने परिवार पर टूटे कोरोना के कहर और परिजनों की कहानी सदन में बताई. Labour Party से सांसद अफजल खान ने कहा कि कोरोना के पहले दौर में उनकी मां की अस्पताल में मौत हो गई वो कार में हॉस्पिटल के बाहर थे. वो अपनी मां के पास जाना चाहते थे. उन्हें अंतिम विदाई देने से पहले जी भर कर देखना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

वहीं पॉलिटीशियन रूथ डेविडसन ने ट्वीट करके पूरी सरकार पर हमला बोला है.

This line won't survive 48 hrs. Nobody needs an official to tell them if they were at a boozy shindig in their own garden. People are (rightly) furious. They sacrificed so much - visiting sick or grieving relatives, funerals. What tf were any of these people thinking? https://t.co/bsxJzdvp6N

— Ruth Davidson (@RuthDavidsonPC) January 11, 2022