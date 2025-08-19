भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट, क्या है पराक्रम का ऐतिहासिक किस्सा

Mig 21 fighter Jet: अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान, मिग-21 अपनी सेवाएं देना बंद कर देगा. किसी जमाने में भारत की शौर्य का प्रतीक रहा ये लड़ाकू विमान अपनी आखिरी उड़ाए के लिए तैयार हो रहा है. आसमान में अपनी गर्जना से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाला विमान चंडीगढ़ एयरबेस से आखिरी बार 19 सितंबर को अपने शौर्य का परिचय लोगों को देगा. इस लड़ाकू विमान को लेकर रिटायर एयर मार्शल ने कहा कि यह कोई उड़ता ताबूत नहीं था कभी इसने चार अमेरिकी लड़ाकू विमानों को हराया था. जानिए उन्होंने इस लड़ाकू विमान के बारे में क्या कुछ कहा?

रिटायर्ड एयर मार्शल ने की तारीफ

रिटायर्ड एयर मार्शल पृथ्वी सिंह बरार ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि मिग-21 के कारनामों को याद करते हुए कहा कि यह एक मशीन से बढ़कर था. मुझे मिग-21 बहुत पसंद है, इसने हमें ऑपरेशन में कभी निराश नहीं किया. आगे कहा कि जब भी आप एक विमान को ऊपर उड़ाते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा प्यार है. 86 साल के पृथ्वी सिंह बरार ने 1966 में चंडीगढ़ के ऊपर से जेट उड़ाया था और वो साल 2000 में रिटायर हो गए और रिटायर होने से दो दिन पहले भी उन्होंने मिग-21 को उड़ाया था.

चार लड़ाइयों में रहा विजेता

मिग-21 की सेवाओं और शौर्य के पराक्रम का जिक्र करते हुए रिटायर्ड एयर मार्शल पृथ्वी सिंह बरार ने कहा कि इस विमान ने 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों में दुश्मन देश के विमानों को मात दी. इसके अलावा 1999 के कारगिल युद्ध में भी भाग लिया, साथ ही साथ इसी लड़ाकू विमान से 2019 में अभिनंदन ने एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था. हालांकि पाकिस्तान ने इस दावे को गलत बताया था.

इस बात पर जताई असहमति

इस विमान को फ्लाइंग कॉफिन कहे जाने पर बरार ने असहमति जताई और कहा कि इस शब्दों को मीडिया ने किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद पायलट की मां और पत्नी के दुख को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया था. पायलटों मे कभी भी इस विमान को इस तरह से नहीं देखा है. बता दें कि 1971 के भारत-पाक के युद्ध के दौरान बरार ने मिग-21 को अमृतसर से पाकिस्तान के क्षेत्र में उड़ाया और उन्होंने अपनी जान और इस विमान पर भरोसा किया.

मिग-21 कैसे आया भारत

मिग-21 के भारत आगमन को याद करते हुए बरार ने कहा पाकिस्तान ने पहला सुपरसोनिक अमेरिकी स्टार फाइटर खरीदा था. पड़ोसी देश के पास इस विमान होने की वजह से भारत को काफी ज्यादा टेंशन थी. इसके बाद भारत ने रूस से संपर्क किया और फिर MiG-21 1960 के दशक की शुरुआत में आया और इसके साथ सैन्य क्षेत्र में भारत की मजबूती और ज्यादा बढ़ गई. बरार 1966 में मिग-21 पर प्रशिक्षित भारतीय पायलटों के पहले बैच में शामिल थे और नंबर 1 स्क्वाड्रन पहला स्क्वाड्रन बना जिसने अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार खुद को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया.

F&Q

सवाल- मिग-21 फाइटर जेट भारत कब आया था?

जवाब- MiG-21, 1960 के दशक की शुरुआत में आया था.

सवाल- मिग-21 फाइटर जेट कब रिटायर होगा?

जवाब- MiG-21 फाइटर जेट आखिरी बार 19 सितंबर को अपने शौर्य का परिचय लोगों को देगा.