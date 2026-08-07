/अंग्रेज़ों! हमारा कर्ज़ वापस करो, 109 साल पहले ब्रिटिश सरकार को दिए थे 35 हजार, अब सेठ के परिवार ने मांगा पुराना उधार

Seth Jumma Lal Ruthia British Loan Claim News: भारत को 200 सालों तक लूटने वाले अंग्रेज ना देश का कोहिनूर लौटा रहे और ना ही सेठ जी का कर्ज लौटा रहे. मध्य प्रदेश के रहने वाले सेठ जुम्मा लाल रूठिया ने 109 वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार को 35 हजार रुपये उधार दिए थे. वो पैसे अंग्रेजों ने अब तक नहीं लौटाए. अब सेठ जी का परिवार कह रहा है कि अंग्रेजों, कर्ज वापस करो.
अब ये पूरा मामला समझिए. मध्य प्रदेश के सीहोर के रूठिया परिवार का दावा है कि वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके पूर्वज सेठ जुम्मा लाल रूठिया ने ब्रिटिश सरकार को 35 हजार रुपये उधार दिए थे. परिवार के मुताबिक ये कोई मौखिक दावा नहीं है.
सेठ जुम्मा लाल रूठिया उस समय क्षेत्र के बड़े और प्रभावशाली कारोबारी माने जाते थे. वर्ष 1937 में उनका निधन हुआ और उनकी वसीयत के जरिए उनके बेटे मानकचंद्र रूठिया को परिवार से जुड़े मूल दस्तावेज मिले. इन्हीं दस्तावेजों में 1917 में ब्रिटिश सरकार के साथ हुए इस कथित लेन-देन का रिकॉर्ड बताया जाता है. यानी जिस कर्ज की बात आज हो रही है. उसका दावा एक ऐसे दस्तावेजी रिकॉर्ड पर टिका है जिसे परिवार ने पीढ़ियों तक संभालकर रखा. अब इसी रिकॉर्ड के आधार पर ब्रिटेन के ऋण प्रबंधन कार्यालय से संपर्क किया गया.
रूठिया परिवार को ब्रिटेन से जवाब भी मिला है. अब इस मामले में कानूनी अड़चन को भी आपको जानना चाहिए. ये है कर्ज वापस मांगने में 109 साल की देरी क्योंकि आज के ब्रिटिश कानून में किसी पुराने कर्ज का सिर्फ दस्तावेज मौजूद होना पर्याप्त नहीं है. कानूनी विशेषज्ञों की राय में इंग्लैंड और वेल्स में सामान्य कर्ज की वसूली पर आम तौर पर छह साल की समय-सीमा लागू होती है. इसलिए 109 साल पुराने दावे में समय-सीमा खुद एक बड़ी कानूनी अड़चन बन सकती है.
#DNAमित्रों | अंग्रेज आए.. भारतीय परिवार से कर्ज लेकर भाग गए
ना कोहिनूर लौटा रहे.. ना सेठ जी का कर्ज !
109 साल पहले 35,000 लिये.. अब तक नहीं दिये#DNA #DNAWithRahulSinha #British #UK #KohiNoor @rahulsinhatv pic.twitter.com/pB7YHoC1ep
— Zee News (@ZeeNews) August 7, 2026
साल 1947 में ब्रिटिश शासन खत्म हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ. 1947 के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच कई वित्तीय दायित्वों का अलग-अलग समझौतों के जरिए निपटारा हुआ था. ब्रिटेन में सरकार के खिलाफ दीवानी कार्रवाई के लिए 1947 का क्राउन कार्यवाही कानून लागू होता है. इसके लिए अदालत की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार से बकाया रकम के दावे के लिए अलग प्रावधान मौजूद हैं. यानी परिवार को सिर्फ यह साबित नहीं करना होगा कि उनके पूर्वज ने पैसा दिया था. उन्हें यह भी साबित करना होगा कि आज की ब्रिटिश सरकार उस ऐतिहासिक देनदारी की कानूनी उत्तराधिकारी है और वह देनदारी कभी वैध रूप से समाप्त या चुकता नहीं हुई.
एक और बात समझना जरूरी है. अगर आज कोई कहे कि 1917 के 35 हजार रुपये वापस चाहिए, तो रकम की आज की कीमत कैसे तय होगी? महंगाई के हिसाब से एक आंकड़ा आएगा, सोने की कीमत से दूसरा और उस समय की खरीद क्षमता से तीसरा.
1917 में एक तोला सोने की कीमत करीब 27 रुपये 2 आने दर्ज थी, यानी 35 हजार रुपये में करीब 1,287 तोला, या लगभग 15 किलो सोना खरीदा जा सकता था. इस सोने की कीमत अभी करीब 22 करोड़ रुपये होगी. अगर खरीद क्षमता के हिसाब से देखें तो 1917 के 35 हजार रुपये आज के करोड़ों रुपये के बराबर आर्थिक ताकत रखते हैं. लेकिन सबसे जरूरी बात, अंतिम रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि 1917 के मूल दस्तावेज में ब्याज, भुगतान की शर्त और रकम के मूल्यांकन का तरीका क्या लिखा था.