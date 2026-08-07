/अंग्रेज़ों! हमारा कर्ज़ वापस करो, 109 साल पहले ब्रिटिश सरकार को दिए थे 35 हजार, अब सेठ के परिवार ने मांगा पुराना उधार

साल 1947 में ब्रिटिश शासन खत्म हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ. 1947 के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच कई वित्तीय दायित्वों का अलग-अलग समझौतों के जरिए निपटारा हुआ था. ब्रिटेन में सरकार के खिलाफ दीवानी कार्रवाई के लिए 1947 का क्राउन कार्यवाही कानून लागू होता है. इसके लिए अदालत की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार से बकाया रकम के दावे के लिए अलग प्रावधान मौजूद हैं. यानी परिवार को सिर्फ यह साबित नहीं करना होगा कि उनके पूर्वज ने पैसा दिया था. उन्हें यह भी साबित करना होगा कि आज की ब्रिटिश सरकार उस ऐतिहासिक देनदारी की कानूनी उत्तराधिकारी है और वह देनदारी कभी वैध रूप से समाप्त या चुकता नहीं हुई.