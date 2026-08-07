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अंग्रेज़ों! हमारा कर्ज़ वापस करो, 109 साल पहले ब्रिटिश सरकार को दिए थे 35 हजार, अब सेठ के परिवार ने मांगा पुराना उधार

Seth Jumma Lal Ruthia British Loan: मध्य प्रदेश के एक परिवार ने अंग्रेज़ों से 109 साल पहले दिया गया अपना कर्ज वापस मांगा है. उस सेठ परिवार ने अंग्रेजों को 35 हजार रुपये उधार दिए थे, जिसे अब वह अब वापस मांग रहा है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 07, 2026, 11:56 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:56 PM IST
अंग्रेज़ों! हमारा कर्ज़ वापस करो, 109 साल पहले ब्रिटिश सरकार को दिए थे 35 हजार, अब सेठ के परिवार ने मांगा पुराना उधार

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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