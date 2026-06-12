/दो राज्य, बरसों पुराना विवाद...क्या है वो मामला, जिसमें तेलंगाना सीएम रेड्डी ने मांग ली पीएम मोदी से मदद

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य से जुड़े कई लंबित विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने गोदावरी नदी के जल उपयोग, हैदराबाद मेट्रो विस्तार, रीजनल रिंग रोड, वारंगल एयरपोर्ट और आईआईएम की स्थापना सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्र सरकार के सहयोग की मांग की. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच गोदावरी नदी के जल उपयोग को लेकर बातचीत का रास्ता निकाला जाए.
सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य की सिंचाई और पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए गोदावरी का पानी बेहद महत्वपूर्ण है और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इस विषय पर जल्द समाधान जरूरी है. रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे चरण को मंजूरी देने की मांग भी उठाई. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पहले ही 122.9 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव केंद्र को भेज चुकी है. करीब 38,595 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को सात कॉरिडोर में विकसित किया जाना है. मुख्यमंत्री ने इसे केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी में मंजूरी देने का अनुरोध किया.
बैठक में मुख्यमंत्री ने हैदराबाद रीजनल रिंग रोड (RRR) परियोजना की वर्तमान स्थिति से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया. उन्होंने बताया कि उत्तरी हिस्से के लिए भूमि अधिग्रहण लागत का 50 प्रतिशत वहन करने पर राज्य सरकार सहमत हो चुकी है और इस दिशा में 626 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को जारी भी किए जा चुके हैं. रेवंत रेड्डी ने कहा कि उत्तरी हिस्से में 90 प्रतिशत से अधिक भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है. साथ ही उन्होंने दक्षिणी कॉरिडोर को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि चौटुप्पल से संगारेड्डी तक प्रस्तावित मार्ग तैयार होने से हैदराबाद के आसपास परिवहन व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी. उन्होंने दोनों कॉरिडोर को शीघ्र मंजूरी देकर काम तेज करने की मांग की.
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का ध्यान हैदराबाद-अमरावती-बंदर पोर्ट एक्सप्रेसवे परियोजना की ओर भी दिलाया, जो अभी केंद्र की मंजूरी का इंतजार कर रही है. प्रस्तावित 12-लेन एक्सप्रेसवे हैदराबाद को अमरावती के रास्ते बंदरगाह से जोड़ेगा. उनका कहना था कि समुद्री तट से दूर स्थित तेलंगाना के लिए यह परियोजना रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम साबित होगी. इससे राज्य को सीधे बंदरगाह कनेक्टिविटी मिलेगी और दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योगों के निर्यात को भी बड़ा लाभ होगा.
रेवंत रेड्डी ने वारंगल एयरपोर्ट परियोजना को भी जल्द आगे बढ़ाने की अपील की. उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को सौंपी जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट बनने से उत्तर तेलंगाना के औद्योगिक, शैक्षणिक और पर्यटन क्षेत्रों को नई गति मिलेगी तथा क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा. राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इन प्रस्तावों पर सकारात्मक निर्णय लेकर बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाएगी.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) स्थापित करने की मांग भी रखी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने को तैयार है. रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री को बताया कि तेलंगाना पहले से ही IIT, IIIT, NALSAR और TIFR जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों का केंद्र है. ऐसे में IIM की स्थापना न केवल उच्च शिक्षा को नई दिशा देगी, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को हासिल करने में भी मददगार साबित होगी. मुख्यमंत्री की इस मुलाकात को तेलंगाना की प्रमुख विकास परियोजनाओं को गति दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.