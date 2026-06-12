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दो राज्य, बरसों पुराना विवाद...क्या है वो मामला, जिसमें तेलंगाना सीएम रेड्डी ने मांग ली पीएम मोदी से मदद

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री का ध्यान हैदराबाद-अमरावती-बंदर पोर्ट एक्सप्रेसवे परियोजना की ओर भी दिलाया, जो अभी केंद्र की मंजूरी का इंतजार कर रही है. प्रस्तावित 12-लेन एक्सप्रेसवे हैदराबाद को अमरावती के रास्ते बंदरगाह से जोड़ेगा.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 12, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:00 AM IST
दो राज्य, बरसों पुराना विवाद...क्या है वो मामला, जिसमें तेलंगाना सीएम रेड्डी ने मांग ली पीएम मोदी से मदद
Image Credit: ANI Video Grab File Photo

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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