/RG Kar rape case: पूर्व TMC विधायक पर हमला, भीड़ ने फेंके जूते-अंडे, मुश्किल ले बचाकर कोर्ट ले गई पुलिस

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की डॉक्टर के रेप-मर्डर का केस इस वक्त चर्चा में हैं. नए सिरे से हो रही जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए पूर्व TMC विधायक निर्मल घोष पर शुक्रवार को भीड़ ने हमला कर दिया. निर्मल घोष और उनके करीबी संजीब मुखर्जी पर सबूत मिटाने और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवाने का आरोप है.
शुक्रवार को जब पुलिस दोनों आरोपियों को नॉर्थ 24 परगना के खरदह थाने से बैरकपुर कोर्ट ले जा रही थी, तभी रास्ते में उग्र भीड़ ने उन्हें घेर लिया. भीड़ ने निर्मल घोष को लात-घूंसों से पीटा और उन पर जूते-चप्पल, अंडे व कीचड़ फेंके. हालात बिगड़ते देख पुलिस और आरएएफ (RAF) के जवानों ने सुरक्षा घेरा बनाया और आरोपियों को हेलमेट पहनाकर किसी तरह सुरक्षित कोर्ट लॉकअप तक पहुंचाया.
इस पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ पीड़िता के पिता की हालिया शिकायत के बाद आया है. 10 अगस्त को पीड़िता के पिता ने नई शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि तत्कालीन विधायक निर्मल घोष ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर परिवार की मर्जी के खिलाफ शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवाया था.
पीड़िता के परिजनों का सीधा आरोप है कि अंतिम संस्कार में इतनी जल्दबाजी इसलिए की गई, ताकि दोबारा पोस्टमॉर्टम की गुंजाइश खत्म हो जाए और रेप-मर्डर से जुड़े अहम फोरेंसिक सबूत नष्ट हो जाएं. इस शिकायत के बाद पुलिस ने 13 अगस्त को निर्मल घोष और पानीहाटी के पूर्व पार्षद संजीब मुखर्जी को ओडिशा के बालासोर से गिरफ्तार किया था.
पुलिस के अनुसार निर्मल घोष पर आईपीसी/बीएनएस की संबंधित धाराओं में सबूत मिटाने और परिजनों को उनकी इच्छा के खिलाफ मजबूर करने के आरोप हैं. पीड़ित परिवार का आरोप है कि 9 अगस्त 2024 को वारदात के दिन निर्मल घोष आरजी कर मेडिकल कॉलेज में मौजूद थे और उन्होंने तत्कालीन विवादित प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ गुप्त बैठक की थी. आरोप है कि निर्मल घोष उस गाड़ी के साथ लगातार मौजूद थे, जिससे डॉक्टर का शव पानीहाटी श्मशान घाट ले जाया गया था.
इस नए मामले में दर्ज एफआईआर में 3 मुख्य चेहरे शामिल हैं. पहला पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष, दूसरा नाम संजीब मुखर्जीका है, जो पीड़िता का पड़ोसी और पूर्व पार्षद है. इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा आरोपी सोमनाथ डे है, जो पानीहाटी नगरपालिका का पूर्व चेयरमैन है और फिलहाल फरार है.