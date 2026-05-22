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Hindi NewsदेशRG Kar हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की बढ़ी मुश्किलें, घर पर चलेगा बुलडोजर; कोलकाता नगर निगम का आदेश

RG Kar हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की बढ़ी मुश्किलें, घर पर चलेगा बुलडोजर; कोलकाता नगर निगम का आदेश

Kolkata news: कोलकाता नगर निगम ने आरजी कर हॉस्पिटल (RG Kar Hospital) के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर की छत के एक हिस्से को गिराने का आदेश दिया है. आरोप है कि वह हिस्सा बिना इजाजत के बना है. घर के ओरिजिनल डिजाइन में उस हिस्से का जिक्र कहीं नहीं था.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 22, 2026, 11:55 PM IST
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andip Ghosh (file)
andip Ghosh (file)

RG Kar Hospital news: कोलकाता की एक डॉक्टर बेटी के साथ जिस आरजी कर अस्पताल में हैवानियत हुई थी. रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. उसी RG कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष (Sandip Ghosh) के सिर उसका एक पुराना पाप नई मुसीबत बनकर टूटा है. कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बिल्डिंग रूल तोड़ने के आरोप में उनके घर के कथित तौर पर गैर-कानूनी हिस्सों को गिराने का ऑर्डर दिया है. कोलकाता नगर निगम ने आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर की छत के एक हिस्से को गिराने का आदेश दिया है. आरोप है कि वह हिस्सा बिना इजाजत के बने हैं. घर के ओरिजिनल डिजाइन में उस हिस्से का जिक्र नहीं था. 

कोलकाता नगर निगम ने संदीप घोष के घर जाकर कंस्ट्रक्शन का इंस्पेक्शन किया था. नगर निगम ने कुछ साल पहले घर को नोटिस दिया था. इस बार, एक खास हिस्से को गिराने के लिए कहा गया था. गिराने का काम अगले 45 दिनों में पूरा करना होगा.

संदीप घोष आरजी कर हॉस्पिटल में फाइनेंशियल करप्शन के एक केस में जेल की सजा काट रहे हैं. उन्हें सीबीआई ने अरेस्ट किया था. नगर निगम के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि बेलेघाटा के बदन रॉय लेन में संदीप घोष के घर के तीन हिस्से बिना इजाजत के बनाए गये हैं. उनमें से एक को गिराना होगा.

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संदीप घोष और संगीता घोष पर बदन रॉय लेन, 83 में बिल्डिंग रूल्स 2009 के सेक्शन 133 और 134 का उल्लंघन करने का आरोप है. नगर निगम ने सरकार के एक सदस्य की शिकायत के आधार पर जांच की और कार्रवाई की.

संदीप घोष को निगम ने भेजा नोटिस

30 अक्टूबर, 2024 को कोलकाता नगर निगम की तरफ से संदीप घोष के घर पर एक नोटिस भेजा गया था. नगर निगम के अधिकारी उनके घर भी गए थे. नोटिस में कहा गया था कि संदीप घोष के घर की छत पर 5.425 स्क्वेयर मीटर एरिया में बनी एक कवरिंग को गैर-कानूनी बताया गया है. इस हिस्से की ऊंचाई 2.05 मीटर है. यह बिना इजाजत का कंस्ट्रक्शन किया गया है.
इसके अलावा, एक खास मशीन रूम तक जाने के लिए छत पर लोहे की घुमावदार सीढ़ी लगाई गई है. तीसरी मंजिल पर दरवाज़े के सामने नई ईंट की दीवार बनाई गई है. ये हिस्से भी बिना इजाजत के हैं. ओरिजिनल डिजाइन में उस एक्स्ट्रा हिस्से का कोई जिक्र नहीं था. नगर निगम में इस बारे में हुई सुनवाई में घर के मालिक और शिकायत करने वाले दोनों मौजूद थे.

45 दिनों का दिया समय

मालिक ने दो महीने के अंदर उस हिस्से को हटाने पर सहमति जताई थी. उसके बाद नगर निगम ने ऑर्डर दिया कि उस हिस्से को 45 दिनों के अंदर गिरा दिया जाए. अगर किसी को इस ऑर्डर पर एतराज है, तो वह नगर निगम में नई शिकायत कर सकता है. ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के रेप और मर्डर के समय संदीप घोष हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट थे. पूरी घटना में उनके रोल पर भी सवाल उठे थे.

विवाद के बीच संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया था. बाद में उनका नाम हॉस्पिटल में रेप-मर्डर और फाइनेंशियल करप्शन के अलग-अलग केस में आया. दोनों केस में उन्हें CBI ने गिरफ्तार किया था. बाद में उन्हें रेप-मर्डर केस में बेल मिल गई, लेकिन फाइनेंशियल करप्शन केस में वे अभी भी जेल में हैं.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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