लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा

RG Kar Medical College: कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की लिफ्ट में फंसकर एक व्यक्ति की जान चली गई. जिसके बाद 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है.
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RG Kar Medical College Kolkata: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर लिफ्ट में फंसने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है. मृतक अरूप बंदोपाध्याय अपनी पत्नी के साथ बेटे का इलाज कराने अस्पताल आए थे. इस घटना के बाद 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है.
अरूप बंदोपाध्याय अपने नाबालिग बेटे की मेडिकल कंडीशन के बारे में पूछने के लिए हॉस्पिटल गए थे, जिसे हॉस्पिटल की ट्रॉमा केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था. अस्पताल के चौथे फ्लोर से इलाज के बाद वो नीचे उतर रहे थे. वो ग्राउंड फ्लोर के लिए लिफ्ट पर चढ़े और लिफ्ट में एक घंटे से ज्यादा फंसे रहे, जिसकी वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया.
पीड़ित की शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पसलियों की हड्डियों, हाथ की हड्डियों और पैर की हड्डियों में फ्रैक्चर के साथ-साथ उसके फेफड़ों, दिल और लिवर में भी दरार का पता चला है. आरोप है कि हादसा जब हुआ उस समय लिफ्ट में कोई लिफ्ट ऑपरेटर मौजूद नहीं था, जबकि अरूप लिफ्ट में फंसा हुआ था. लिफ्ट एक घंटे से ज्यादा समय तक फंसी रही.
मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि वह लिफ्ट में फंसकर घायल हो गया, लिफ्ट ठीक से चल रही थी एक बटन दबाया गया, जिसके बाद लिफ्ट ऊपर-नीचे हुई वे घबरा गए, इसके बाद लिफ्ट एक जगह पर नीचे उतरी, अंदर फंसे तीन लोग बाहर निकलने के लिए गए, उस समय मृतक ने भी लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिशकी लेकिन वह ऊपर जाने लगी और वो दीवार में फंस गए.
इस घटना के बाद भाजपा ने TMC पर निशाना साधा है. विधानसभा में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने इस मौत के लिए सीएम ममता बनर्जी और स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को जिम्मेदार ठहराया है. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास दस्तावेज हैं उन्होंने जानबूझकर मरम्मत के अधीन चल रही लिफ्ट का इस्तेमाल करके (उस व्यक्ति की) हत्या कर दी. हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए.
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