RG Kar Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई

Supreme Court: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप केस में एक बड़ा अपडेट है. इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है.
Supreme Court: साल 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. इस दरिंदगी के बाद जगह-जगह पर इसे लेकर प्रदर्शन किए जा रहे थे. सड़कों पर डॅाक्टरों का समूह उतरा था और ये लोग सीएम ममता से इस्तीफे की मांग कर रहे थे. मामले में दोषी पाए गए युवक को ‘आजीवन कारावास’की सजा सुनाई गई थी. ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है.
सुनाई गई है सजा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को पश्चिम बंगाल में एक संवैधानिक कोर्ट देख सकता है. ऐसे में हम इस कार्रवाई को कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को भेजना सही समझते हैं, साथ ही चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे इस मामले को सही बेंच के सामने रखें. पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पिछले साल 9 अगस्त को हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में मिली थी. इसके बाद कोलकाता पुलिस ने अगले दिन सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था. 20 जनवरी को, कोलकाता की एक ट्रायल कोर्ट ने रॉय को इस मामले में मौत तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.
दी जानी चाहिए कॅापी
मामले को लेकर जस्टिस एम एम सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने निर्देश दिया कि केस के पेपर्स हाई कोर्ट भेजे जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने साल 2024 में केस का खुद से संज्ञान लिया था. साथ ही साथ कहा कि एक कॉपी पीड़ित के माता-पिता को दी जानी चाहिए. जूनियर और सीनियर डॉक्टरों के एसोसिएशन की ओर से सीनियर वकील करुणा नंदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल सहमति बनाने की जरूरत को पहचानने के बाद एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई थी. मैं पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों की ओर से कह रही हूंस NTF का गठन मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा और भलाई से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए असरदार सुझाव देने के लिए किया गया था, इस मामले को निपटाने के लिए सिर्फ एक सुनवाई की जरूरत है.
