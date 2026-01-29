RG Kar Rape Case: 'राजनीति नहीं, हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर

Advertisement
RG Kar Rape Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में साल 2024 में महिला डॉक्टर से रेप किया गया था और इसके बाद हत्या कर दी गई थी. जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था. अब उनके माता-पिता ने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर दिया जा रहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 29, 2026, 02:35 PM IST
Kolkata News: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त 2024 को महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल राज्य को झकझोर कर रख दिया था. अब विधानसभा चुनाव से पहले महिला डॉक्टर के माता-पिता ने कहा कि हमें चुनाव लड़ने का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए. कोलकाता में आरजी कर पीड़िता के माता-पिता ने दावा किया था कि कई राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है.

पीड़िता की मां ने बताया हम दोनों से राजनीतिक पार्टियों ने संपर्क किया था. टीएमसी ने शुरू से ही हमें राजनीति में शामिल होने का ऑफर दिया और पैसे भी ऑफर किए, लेकिन हम इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए. उन्होंने कहा कि हम लोगों को न्याय चाहिए, सरकार हमें न्याय दे, हम चुनाव लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं हैं. इसीलिए हम इस पर अभी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं.

पीड़ित के पिता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा टीएमसी, सीपीएम और भाजपा समेत सभी राजनीतिक पार्टियों ने हमें अगले विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है. हम राजनीति में नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं, इसलिए हमें राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं है.उन्होंने कहा कि हम पार्टी का साथ तभी देंगे, जब हमको इंसाफ मिलेगा. जो पार्टी हमें इंसाफ दिलाने का काम करेगी, हम उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं.

हमारी लड़ाई केवल इंसाफ के लिए है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. महिला डॉक्टर के पिता ने कहा कि उन्हें भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया. इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस ने की थी, जिसे बाद में सीबीआई का समर्थन मिला. केंद्रीय एजेंसी ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि इस अपराध का दोषी केवल संजय राय है. इसके बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, हालांकि महिला डॉक्टर का परिवार इस फैसले से संतुष्ट नहीं है. 

उनका कहना है कि सच्चाई अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है और मामले में कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं. यह मामला न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल बन गया, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा गया. (आईएएनएस)

