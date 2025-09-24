बंगाल में R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

R. G. Kar Movement: आर.जी. कर आंदोलन से जुड़े डॉक्टर अनिकेत महतो के पक्ष में हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. बंगाल सरकार जिस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए डॉक्टरों का तबादला करना चाहती थी, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है.
कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर को तबादले का निर्देश दिया गया था. डॉक्टर अनिकेत महतो पिछले साल अगस्त में राज्य के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद शुरू हुए आंदोलन के प्रमुख चेहरे बने थे.
डॉ. महतो को “सीनियर रेजिडेंट” पद पर रायगंज मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल उत्तर दिनाजपुर जिले में भेजने का आदेश था. लेकिन न्यायमूर्ति बिस्वजीत बसु की सिंगल जज बेंच ने इस आदेश को खारिज कर दिया है. जज ने कहा कि डॉ. महतो की पोस्टिंग आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में ही होना चाहिए, जो उनकी काउंसलिंग के दौरान उनकी पहली पसंद थी.
नहीं बदलेगी पोस्टिंग
डॉ. महतो ने अपनी पोस्ट-ग्रेजुएशन भी आर.जी. कर से की है. जज बसु ने यह भी कहा कि वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के पोस्टिंग काउंसलिंग सत्र का कोई महत्व तब तक नहीं रह जाता जब तक उम्मीदवार की पहली पसंद को नहीं माना जाता. उन्होंने यह साफ किया कि मेरिट लिस्ट में ऊपर रहने वाले उम्मीदवारों को उनकी पसंद के अनुसार पोस्टिंग मिलना चाहिए. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने मेरिट के आधार पर भर्ती में ईमानदारी नहीं दिखाई है. सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए इसकी रोक की मांग की थी, जिसे जज बसु ने ठुकरा दिया.
प्रोटेस्ट से जुड़े सभी डॉक्टरों के साथ हुई गड़बड़ी
डॉ. महतो ही एकमात्र ऐसे डॉक्टर नहीं हैं जिन्हें अपनी पहली पसंद की पोस्टिंग से वंचित किया गया है. इसी आंदोलन के दो अन्य चेहरों, डॉ. देबाशीष हलदर और डॉ. असफाकुल्ला नैया को भी उनकी पहली पसंद की पोस्टिंग नहीं मिली है. यह मामला उस आंदोलन से जुड़ा है जो महिला डॉक्टर के साथ हुए हैवानियत और हत्या के विरोध में शुरू हुआ था. आंदोलन ने चिकित्सा क्षेत्र में सुरक्षा और न्याय की मांग को जोर-शोर से उठाया था.
सरकारी विभागों को संदेश
इस फैसले से साफ होता है कि कोर्ट प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और उम्मीदवारों के अधिकारों को महत्व देता है. साथ ही यह संदेश भी जाता है कि सरकारी विभागों को भर्ती और पोस्टिंग में न्यायसंगत प्रक्रिया अपनानी होगी. डॉ. महतो की पोस्टिंग आर.जी. कर में ही रहने से न केवल उनके करियर को लाभ होगा, बल्कि यह आंदोलन के लिए भी एक बड़ा समर्थन माना जा रहा है. इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रियाओं पर भी नजर रखी जाएगी.
