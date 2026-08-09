/RG कर रेप-मर्डर केस में पुलिस की भूमिका पर सवाल? CM सुवेंदु ने दिए री-इन्वेस्टिगेशन के आदेश; अब होगी नए सिरे से जांच

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दो साल पहले हुई ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या की घटना एक बार फिर सुर्खियों में है. 9 अगस्त 2024 की उस रात ने पूरे देश को झकझोर दिया था. अब पश्चिम बंगाल की सत्ता में बदलाव के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले को लेकर नए सिरे से जांच की बात कही है. मुख्यमंत्री का कहना है कि मामले की शुरुआती जांच के दौरान पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे और अपनी जिम्मेदारी निभाने में पुलिस नाकाम रही थी.
यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को नए सिरे से देखने की तैयारी है. आरजी कर कांड को लेकर बंगाल की राजनीति भी लंबे समय तक गरमाती रही. विधानसभा चुनाव के दौरान यह मुद्दा विपक्ष के सबसे बड़े हथियारों में शामिल था. बीजेपी ने इसे महिलाओं की सुरक्षा और तत्कालीन सरकार के रवैये से जोड़कर जोर-शोर से उठाया था. चुनाव नतीजों के बाद सत्ता परिवर्तन में इस मामले की भूमिका को भी राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना गया.
इस मामले में सबसे भावुक पल तब आया था, जब जून में विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पीड़िता की मां से मुलाकात की थी. उन्होंने भरोसा दिलाया था कि उनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सरकार पीछे नहीं हटेगी. मुख्यमंत्री की बात सुनकर सदन में मौजूद पीड़िता की मां भावुक हो गई थीं. बीजेपी के कई विधायक भी उस वक्त भावुक नजर आए. पीड़िता की मां लंबे समय से अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं. उन्होंने साफ कहा था कि उनका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना है.
9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था. जांच में उसके साथ यौन हिंसा और हत्या की बात सामने आई. घटना के बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने प्रदर्शन किया. देखते ही देखते यह मामला देशव्यापी आंदोलन में बदल गया. अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए. पीड़िता की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई और उसे आंदोलन के दौरान ‘अभया’ नाम से संबोधित किया गया.
घटना के शुरुआती दौर में पुलिस की जांच और अस्पताल प्रशासन की भूमिका को लेकर कई सवाल उठे थे. बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी. पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी जांच के दायरे में लिया गया. मामले के साथ अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच भी आगे बढ़ी. पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने बाद में संदीप घोष का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया था. अब मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की ओर से नए सिरे से जांच की बात सामने आने के बाद एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि क्या मामले के उन पहलुओं को भी खंगाला जाएगा, जिन पर पहले सवाल उठे थे.
विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सुवेंदु अधिकारी ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति की बात कही थी. उन्होंने भरोसा दिलाया था कि आरजी कर मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा था कि मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और तत्कालीन आरजी कर प्रिंसिपल संदीप घोष को पद से हटाया गया था.
अब जब सरकार ने इस मामले को फिर से उठाने का संकेत दिया है, तो पीड़िता के परिवार की उम्मीदें भी बढ़ी हैं. दो साल बाद भी ‘अभया’ के परिवार की सबसे बड़ी मांग वही है कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, इसकी पूरी सच्चाई सामने आए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो. आरजी कर कांड सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रहा. यह बंगाल की राजनीति में भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है. ऐसे में नई सरकार की ओर से जांच को नए सिरे से आगे बढ़ाने का फैसला इस मामले को एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा के केंद्र में ला सकता है.