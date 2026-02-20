Advertisement
trendingNow13116114
Hindi Newsदेशक्या कोई चोर कभी चोरी कबूल करता है...? आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल

क्या कोई चोर कभी चोरी कबूल करता है...? आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल

Calcutta High Court: आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप-हत्या मामले में पीड़िता के पिता ने CBI जांच पर सवाल उठाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को गलती बताया है. परिवार का आरोप है कि असली आरोपियों को बचाया जा रहा है और जांच में लीपापोती हो रही है. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो- X
फोटो- X

RG Kar Victim:  आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (RG Kar Medical College and Hospital) में 9 अगस्त 2024 को हुई बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने CBI की जांच को लीपापोती करार देते हुए कहा कि एजेंसी अपना काम निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रही है.

मीडिया से बातचीत में पिता ने आरोप लगाया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को CBI को सौंपकर गंभीर गलती की है. उनका कहना है कि उच्च न्यायालय इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकता कि एक ही दिन में सुनवाई कर मामले को ऐसी एजेंसी को सौंप दे, जो सच्चाई सामने नहीं लाएगी.

पुलिस और डॉक्टरों की होनी चाहिए जांच

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित परिवार ने दावा किया कि इस मामले में बड़ी साजिश हुई है और कुछ पुलिस अधिकारियों तथा डॉक्टरों की भूमिका की गहन जांच होनी चाहिए. परिवार के अनुसार, CBI ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया, जिसे बाद में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई लेकिन असली आरोपियों को बचाया जा रहा है. परिवार का आरोप है कि कुछ नाम CBI की स्थिति रिपोर्ट में आने के बावजूद उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं की गई. उन्होंने कहा कि क्या कोई चोर कभी चोरी कबूल करता है? साजिश रचने वाले लोग खुद सामने आकर अपराध स्वीकार नहीं करेंगे.

ये भी पढ़ें: मां-भाई की आंखों में डाली मिर्च, फिर लड़की को उठा ले गए जहीर और अयान; भड़के हिंदू संगठन

पीड़ित पक्ष के वकील राजदीप हलदर और अमर्त्य डे ने भी जांच की दिशा पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि जांच को जानबूझकर वास्तविक आरोपियों से दूर रखा जा रहा है. वकीलों ने दावा किया कि कुछ संदिग्ध अधिकारी पॉलीग्राफ परीक्षण में असफल रहे, फिर भी CBI ने हिरासत में पूछताछ नहीं की. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस तंत्र की भूमिका संदिग्ध है और काम में लापरवाही जानबूझकर की गई हो सकती है.

देशभर में हुए थे विरोध प्रदर्शन

बता दें कि 9 अगस्त 2024 को 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक सेमिनार कक्ष में मिला था. घटना के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और न्याय की मांग उठी. पुलिस की जांच से असंतोष जताने के बाद हाई कोर्ट ने मामला CBI को सौंप दिया था. अब पीड़ित परिवार का कहना है कि वे मामले में व्यापक साजिश की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच चाहते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

RG Kar VictimCBICalcutta High Court

Trending news

क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
manoj mukund naravane book controversy
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
OpenAI CEO Sam Altman
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी
Amruta Fadnavis
23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी