'मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया?', चुनाव मैदान में उतरी RG कर पीड़िता की मां, ममता को हराने का लिया संकल्प

कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में अपने डॉक्टर बेटी की हत्या के बाद दुख और आक्रोश में डूबी रत्ना देबनाथ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरने का फैसला किया है. उन्होंने इस चुनाव में अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुना है. रत्ना देबनाथा ने अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय को लेकर कसम भी खाई है जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अपने बालों में कंघी नहीं करेंगी. इसके साथ ही रत्ना देबनाथ ने कहा कि वे जल्द ही बंगाल विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करेंगी.

पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को वोटिंग शुरू होगी. राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं. पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा वहीं दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा. इस चरण में पश्चिम बंगाल की बाकी की बची 142 सीटों पर वोटिंग होगी. इसके बाद चुनाव परिणाम के लिए 4 मई की तारीख निर्धारित की गई है. इस दिन वोटों की गिनती के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव में किसकी सरकार बनेगी ये भी तय हो जाएगा.

बेटी के साथ हुई दरिंदगी की जिम्मेदार हैं ममता

वहीं आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पीड़िता की मां का रत्ना देबनाथ इस घटना के लिए जिम्मेदार बंगाल सरकार की मुखिया को सीधे चुनाव में चुनौती देने के लिए तैयार हैं. अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी के लिए उन्होंने सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, 'मेरा मुख्य विरोधी ममता बनर्जी हैं, क्योंकि वे स्वास्थ्य मंत्री हैं और मेरी बेटी स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी.'

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ममता बनर्जी ने मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया?

BJP के टिकट पर विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोकने वाली रत्ना देबनाथ ने सवाल उठाते हुए कहा, 'ममता बनर्जी मेरी बेटी को क्यों नहीं बचा सकीं?' उन्होंने अपने दुख और न्याय की प्यास को शब्दों में बांधते हुए कहा, 'जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, मैं शपथ लेती हूँ कि अपने बाल नहीं संवारूंगी. कल मैं नामांकन दाखिल करूंगी. लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं और ममता बनर्जी को हारते देखना चाहते हैं.' इस प्रकार देबनाथ ने व्यक्तिगत दर्द को चुनावी प्लेटफॉर्म पर बदलते हुए अपनी लड़ाई का ऐलान कर दिया.

क्या था आर.जी. कर मामला?

9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक 31 वर्षीय पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ घृणित अपराध हुआ था. मेडिकल की छात्रा से पहले सेमिनार रूम में रेप किया गया और उसके बाद उस छात्रा की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी. इस घटनाक्रम ने पूरे देश के नागरिकों में आक्रोश भर दिया था. डॉक्टर और मेडिकल छात्रों ने सड़कों पर उतरकर न्याय और जवाबदेही की मांग की थी. कोलकाता पुलिस की जांच पर संतोषजनक कार्रवाई न होने के चलते कोलकाता हाई कोर्ट ने यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया था. CBI ने अब तक कई गिरफ्तारी की हैं, लेकिन मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है.

ममता सरकार की जमकर हुई थी आलोचना

कोलकाता में हुए इस बर्बर कांड ने राजनीतिक बहस को भी तेज कर दिया. सूबे में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विभाग से ही ये लापरवाही हुई जिसकी वजह से इतने भयावाह हत्याकांड में आज तक पीड़िता की मां को न्याय नहीं मिला. इस मामले को लेकर राज्य सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया को लेकर आलोचनाएं हुईं. प्रशासन पर सबूतों में हेरफेर और कार्रवाई में देरी के आरोप लगाए गए, जिन्हें सरकार ने खारिज किया है. मेडिकल समुदाय और आम जनता दोनों में गुस्सा और चिंता का माहौल है और देशभर में न्याय की मांग अब भी जारी है.

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