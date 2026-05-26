₹5 में सरकार खिलाएगी माछ-भात, महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये, शराब बिक्री पर भी नकेल; बंगाल में क्या-क्या बदला?

West Bengal News: पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार एक्शन मोड में है. सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसने लोगों को हैरान किया. इस बीच सीएम की ओर से बंगाल की भलाई के लिए कुछ और घोषणएं की गईं. राज्य सरकार ने शराब बंदी और किफायती माछ-भात, अन्नपूर्णा योजना और शराब की दुकानों के लिए कुछ नियमों का ऐलान किया है.

दरअसल, मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 27 मई से प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना के लिए फॉर्म जारी किया जाएगा, जिसके तहत महिलाओं के खाते में सीधे 3000 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा सीएम ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और पूजा स्थलों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानों की अनुमति नहीं होगी.

पांच रुपये में माछ-भात मिलेगा

रिपोर्ट्स के अनुसार, सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार हर हफ्ते में दो बार लगभग 400 विशेष कैंटीनों में लोगों के लिए ₹5 में माछ-भात उपलब्ध कराएगी. बता दें कि विधानसभा चुनावों के दौरान टीएमसी ने आरोप लगाए थे कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है, तो वह मांस मछली पर रोक लगा देंगे.

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मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सीएम अधिकारी ने बताया कि अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म कल से राज्य सचिवालय से जारी किए जाएंगे. इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए सभी भारतीय नागरिक पात्र हैं.

एक्शन में सीएम सुवेंदु

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 9 मई को सुवेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली थी, जिसके बाद से वह एक्शन में हैं. उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने, राज्य के विकास के लिए कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने समेत कई मामलों को लेकर चर्चा में हैं. साल 2026 में बीजेपी ने पहली पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज की है.

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बंगाल में बीजेपी सरकार के बड़े फैसले

बीजेपी की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई, 2021 के चुनाव बाद की हिंसा की जांच, केंद्रीय योजनाओं को लागू करना और सरकारी भर्तियों को पारदर्शी बनाना शामिल है.

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