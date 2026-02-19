Advertisement
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत; 54 साल के उम्र में ली आखिरी सांस

शिलांग के सांसद रिकी एजे सिंगकोन की फुटबॉल खेलते समय कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई . वे 54 साल के थे. एक मैदान में फुटबॉल खेलने के दौरान उनकी हृदयगति रुक गई और मौके पर ही वह मैदान में गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 19, 2026, 10:49 PM IST
Shillong MP Ricky AJ Syngkon: देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी कई खबरें सामने आई हैं, जिसमें खेलते, नाचते-गाते और चलते-चलते अचानक लोगों को दिल का दौड़ा पड़ा और उनकी मौत हो गई. ऐसी ही एक और खबर सामने आई है मेघालय से. शिलांग के सांसद रिकी ए.जे. सिंगकॉन की गुरुवार को मावलाई मावियोंग में फुटबॉल खेलने के दौरान तबीयत बिगड़ी और मैदान में ही मौत हो गई. चिकित्सकों ने बताया कि 54 साल के  रिकी ए.जे. सिंगकॉन का हृदय गति रुकने से निधन हो गया. वह वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी (वीपीपी) के नेता थे. 

दरअसल, वीपीपी सांसद एक सामान्य फुटबॉल का मैच खेल रहे थे, इसी दौरान मैदान में गिर पड़े जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के तुरंत बाद आनन-फानन में उनको  पहले मावियोंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. बताया जाता है कि वहां पर चिकित्सकों की मौजूदगी ना होने के कारण आगे के उपचार के लिए जाइआव स्थित डॉ. एच. गॉर्डन रॉबर्ट्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया. यहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

फुटबॉल मैच के दौरान आया अटैक 

घटना के तुरंत बाद मेघालय के डिप्टी सीएम प्रेस्टोन टिनसोंग और वीपीपी प्रमुख अर्देंट एम. बसाईवमोइट सहित राजनीतिक नेता भी अस्पताल पहुंचे. मेघालय के इस सांसद के अचानक निधन से पूरे मेघालय सदमा फैल गया. नेताओं और समर्थकों ने उनकी अचानक मौक पर शोक व्यक्त किया है. मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड के. संगमा ने शोक व्यक्त किया. 

यह भी पढ़ें: किसानों को नहीं मिल रहीं दुल्हन... इस राज्य में शादियों का अकाल, विधायक ने CM को लिखा खत; बोले- विवाह के लिए महिलाओं को मिले भत्ता

मेघालय के सीएम ने शोक व्यक्त किया

वीपपी सांसद के निधन पर मेघालय के सीएम कॉनराड के. संगमा ने शोक व्यक्त किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि शिलांग से माननीय सांसद डॉ. रिकी ए.जे. सिंगकॉन के असामयिक निधन से मैं अत्यंत स्तब्ध और दुखी हूं. डॉ. रिकी एक समर्पित और करुणामय नेता थे, जिनमें जनसेवा के प्रति गहरा उत्साह और अपनी जनता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता थी. वे आस्थावान थे और विनम्रता, दूरदर्शिता और समाज के उत्थान की सच्ची इच्छा के साथ सेवा करते थे.

यह भी पढ़ें: असंवेदनशील... हैरान करने वाला! रामकृष्ण परमहंस जयंती पर पीएम मोदी की पोस्ट को लेकर भड़कीं सीएम ममता; जानिए क्या कहा?

