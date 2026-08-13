/कभी हाथों में थी बंदूक, अब रैंपवॉक कर रही हैं पूर्व नक्सली महिलाएं, बस्तर में कैसे बदली ये तस्वीर?

बस्तर में जिन बेटियों का भविष्य कभी अनिश्चित था. जिनके हाथों में कभी राइफल हुआ करती थीं. वो पूर्व नक्सली महिलाएं अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में सफल होकर रैंपवॉक कर रही हैं. जिनके आत्मविश्वास को देखकर सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं..पूरा देश गर्व से भर गया है. इस आर्टिकल में हम पूर्व महिला नक्सलियों की रायफल से रैंप तक की प्रेरक यात्रा जानेंगे.
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर एक फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ वो पूर्व नक्सली महिलाएं भी स्टेज पर उतरीं. जो कभी बंदूक थामकर घने जंगलों के उबड़-खाबड़ रास्तों पर चला करती थीं.
आज आपको जानना चाहिए इन पूर्व महिला नक्सलियों के जीवन में 360 डिग्री का बदलाव कैसा आया. जब प्रदेश के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं के सामने वो रैंपवॉक कर रही थीं. तो अपने पुराने जीवन के बारे में क्या सोच रही थीं? आज चकाचौंध रोशनी के बीच सारे देश में मशहूर हो रही इन महिला नक्सलियों का जंगल के अंधेरों में बिताया गया जीवन कैसा था?
देश की बड़ी-बड़ी मॉडल्स के साथ आत्मविश्वास से भरी ये वॉक बताती है. अतीत की काली परछाइयों को ये सभी पीछे छोड़ आई हैं. आज आपको इस कार्यक्रम की बड़ी बातों के बारे में जानना चाहिए.
इस कार्यक्रम में शामिल लगभग सभी पूर्व महिला नक्सलियों के लिए रायपुर की यह पहली यात्रा थी. इनमें से ज्यादातर अपने शहर से बाहर नहीं निकली थीं.
महिलाओं को सीधे रैंप पर नहीं उतारा गया. इसके लिए रायपुर में करीब एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया.
पेशेवर प्रशिक्षकों ने उन्हें रैंप वॉक की ट्रेनिंग दी. प्रशिक्षण के दौरान उन्हें चलने के तरीके, बॉडी लैंग्वेज, मंच पर प्रस्तुति और आत्मविश्वास बढ़ाने का अभ्यास कराया गया.
प्रशिक्षकों के मुताबिक शुरुआत में संघर्ष प्रभावित इलाकों से आई महिलाएं काफी झिझक और घबराहट में थीं. लगातार अभ्यास, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के बाद उनके आत्मविश्वास में काफी बदलाव आया. यही वजह है...अंतिम दिन वे पेशेवर मॉडलों के साथ पूरे आत्मविश्वास से मंच पर उतरीं.
कभी जंगलों में हथियार उठाने वाली महिलाओं ने पारंपरिक 'कोसा सिल्क' और आदिवासी हैंडलूम उत्पादों को पहनकर रैंप वॉक किया. रैंप वॉक पर कदमताल कर रही इन पूर्व महिला नक्सलियों को देखकर आज भी समझा जा सकता है..इन हाथों ने कई वर्षों तक बंदूक उठाई है, लेकिन ये सिर्फ रैंप वॉक नहीं है… ये उस जिंदगी की वापसी है, जिसे कभी बंदूक के साए ने छीन लिया था.
बंदूकें चलाने वाले इन हाथों को रैंप वॉक सिखाने के लिए मुंबई से विशेषज्ञ रायपुर आए थे. जिन आंखों ने कभी जंगल के अंधेरे देखे थे… आज उन्हीं आंखों में रोशनी, सपने और भविष्य की चमक है. रायपुर इन्हें सपनों की मंजिल जैसा लगा.रायपुर की चमक से पहले इन्होंने जंगल के अंधेरे देखे थे..
पूनम आज से 19 साल पहले एक मिशन के साथ जंगलों के अंदर गई थीं, लेकिन आखिरी वक्त में पता चला..वो जिस मिशन के लिए वहां गईं..शायद उनके साथी उस राह से भटक चुके थे और आखिर वो अपनी साथियों के साथ वापस जिंदगी की तरफ लौट आईं.
आज इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि जिन कानों में कभी बारूद की आवाज गूंजती थी, वहां आज तालियों की गूंज है… और यही है बदलते बस्तर की सबसे खूबसूरत तस्वीर.
इनमें से कुछ महिलाओं को समझाया गया था..कि वो जमीन और जंगल को बचाने के लिए ये युद्ध लड़ रही हैं. इसीलिए वो जंगलों के अंदर गईं. कुछ महिलाएं इसलिए नक्सली बन गईं, क्योंकि उनके गांव से कई लड़कियां नक्सली बनने जा रही थीं और किसी को नक्सलियों के नियमों से नक्सली बना दिया गया. नक्सली हर घर से एक बच्चे को अपनी सेना में शामिल करते थे. इसलिए जिस बच्ची ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था. उसे नक्सली बनना पड़ा. इन सभी महिलाओं और लड़कियों ने ऐसी जिंदगी जी है. जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं.
बस्तर की इन बेटियों का जंगलों से निकलकर रैंप तक पहुंचना कितनी बड़ी बात है और जो लोग इनकी पुरानी जिंदगी के बारे में जानते हैं. वो इन्हें इस तरह रैंप वॉक करते देख क्यों भावुक हो रहे हैं.
ये सभी महिलाएं, जो अब रैंप वॉक कर रही हैं. पुनर्वास के बाद आम महिलाओं की तरह जिंदगी काट रही हैं. एक वक्त नक्सली संगठन की बड़ी ताकत थीं. यह राजधानी से 282 किलोमीटर दूर बस्तर में एक्टिव थीं. इस क्षेत्र में नक्सली कैडर में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 40–45% तक रही. यानी लगभग हर 10 नक्सलियों में 4 महिलाएं होती थीं.
ये महिलाएं..सहायक भूमिका में नहीं थीं. महिला कैडर हथियार लेकर पीएलजीए के सशस्त्र दस्तों में शामिल होती थीं और जंगलों में ऑपरेशन, गश्त तथा सुरक्षा घेरे में भूमिका निभाती थीं. गांवों में महिलाओं की आवाजाही आसान होने के कारण इनका इस्तेमाल सूचना जुटाने, ग्रामीण नेटवर्क बनाने और सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखने में भी किया जाता था.
महिलाओं की लड़ाकू भूमिका के बड़े सबूत भी मिले हैं. 2025 के कर्रेगुट्टालु हिल ऑपरेशन में बरामद 31 नक्सलियों के शवों में 16 महिलाएं थीं. यानी मृत कैडर में आधे से ज्यादा महिलाएं थीं. जंगल में महिलाओं की लड़ाकू हिस्सेदारी 40–45% तक होने के बावजूद उपलब्ध 2018 के आकलन में सीपीएम की सर्वोच्च केंद्रीय कमेटी में कोई महिला सदस्य नहीं थी.यानी जोखिम और लड़ाई में बड़ी हिस्सेदारी होने के बावजूद, शीर्ष निर्णय लेने वाली व्यवस्था में इनको बेहद कम प्रतिनिधित्व मिलता था.
फिलहाल बचे-खुचे नक्सल कैडर में महिलाओं की संख्या अब न के बराबर बची है. आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 में बस्तर में आत्मसमर्पण करने वाले 108 माओवादियों में 44 महिलाएं थीं. 2016 से 2026 के दौरान 400 से ज्यादा पूर्व महिला नक्सलियों का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया गया है. यानी वो आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी बिता रही हैं.
हथियार डालने वाली सभी नक्सलियों को पुनर्वास केंद्र में रोजगार कौशल सिखाया जा रहा है. जिससे वो अपने आपको आने वाले जीवन के लिए तैयार कर रही हैं. लेकिन रैंप वॉक के बाद जिस तरह का सम्मान और अपनापन इन्हें मिला है. इनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है.