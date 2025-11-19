Rift in Mahayuti: महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?

Eknath Shinde: एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में फुल ऑन ड्रामा शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि बीजेपी, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार गुट) के महायुति गठबंधन में नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनावों को लेकर टेंशन बढ़ गई है. इसके बाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए बुधवार को दिल्ली आए और शिवसेना की सारी परेशानियां उनके सामने रखीं. लेकिन यहां कहानी कुछ और भी है, जिसके बारे में हम आपको कुछ देर में बताएंगे.

फडणवीस से मिले पवार

एक तरफ शिंदे ने शाह से मुलाकात की तो दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार अपनी पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे और वर्तमान स्थानीय निकाय चुनावों और 32 जिला परिषदों और 29 नगर निगमों के आगामी चुनावों के दौरान महायुति के भीतर एनसीपी-भाजपा साझेदारी को मजबूत करने पर बातचीत की.

शिंदे खेमे के एक मंत्री ने दिल्ली दौरे की पुष्टि करते हुए कहा कि शिंदे स्थानीय और नगर निकाय चुनावों से पहले गठबंधन को मजबूत करने की शिवसेना की प्रतिबद्धता जताना चाहते हैं, जिन्हें विधानसभा चुनावों से पहले अहम संकेत माना जा रहा है. लेकिन कहा जा रहा है कि शिंदे की अमित शाह से मुलाकात सिर्फ निकाय चुनावों को लेकर नहीं थी. वह बीजेपी से खफा हैं.

आखिर क्यों नाराज हैं शिंदे?

शिंदे का दिल्ली दौरा शिवसेना के मंत्रियों के मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक के बहिष्कार के बाद हो रहा है. यह कदम बीजेपी की तरफ से शिवसेना नेताओं को लुभाने और उन्हें स्थानीय चुनावों में उम्मीदवार बनाने की कोशिशों पर नाराजगी जताने के लिए उठाया गया है. हालांकि शिवसेना के मंत्रियों ने बहिष्कार को कम करके आंका, लेकिन उन्होंने ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के पारंपरिक शिवसेना के गढ़ों के नेताओं को बीजेपी की तरफ से आक्रामक तरीके से लुभाने को लेकर भी बात की.

फडणवीस ने दिलाया भरोसा

शिंदे गुट के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और बीजेपी की इंटरनल रिक्रूटमेंट स्ट्रैटजी की शिकायत की. फडणवीस ने उन्हें भरोसा दिया कि बीजेपी आगे से शिवसेना और एनसीपी समेत अपने सहयोगियों के नेताओं को शामिल करने से परहेज करेगी. उन्होंने उन्हें यह भी याद दिलाया कि बीजेपी का यह कदम तब उठाया गया है जब चुनाव से पहले शिवसेना ने खुद कई बीजेपी नेताओं को अपने पाले में खींच लिया था.

इस बीच, पवार और पटेल ने मुख्यमंत्री के साथ अपनी बैठक के दौरान गठबंधन को लेकर एनसीपी का समर्थन दोहराया. एनसीपी के एक सीनियर नेता ने इस चर्चा को दोनों दलों के बीच चल रहे सौहार्दपूर्ण संबंधों का हिस्सा बताया और कहा कि एनसीपी ने बीजेपी नेताओं को अपने पाले में करने की कोई कोशिश नहीं की