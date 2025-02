सम्मानजनक मिलेगी मौत! वेंटिलेटर पर मरीजों के लिए इस राज्य ने कौन सा आदेश पारित किया?

सम्मानजनक तरीके से मौत का अधिकार... इस पर अक्सर बहस होती रहती है. अब देश में इसकी शुरुआत हो गई है. जी हां, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मरीजों को सम्मानजनक मौत के अधिकार वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर दिया है. जैसे ही यह खबर देशभर में पहुंची, लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि यह कैसा अधिकार होगा. कौन से लोग इसके दायरे में आएंगे?

पहले जानिए कर्नाटक सरकार का फैसला क्या है?

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने सोशल मीडिया पोस्ट में घोषणा की कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करने के लिए ऐतिहासिक आदेश पारित कर दिया है.

उन्होंने कहा कि विभाग ने एक अग्रिम मेडिकल निर्देश (AMD) या ‘लिविंग विल’ (जीवनकालीन वसीयत) जारी की है, जिसमें मरीज भविष्य में अपने इलाज के बारे में अपनी इच्छा दर्ज करा सकते हैं.

My Karnataka Health Department, @DHFWKA, passes a historic order to implement the Supreme Court’s directive for a patients Right to Die with dignity.

This will immensely benefit those who are terminally ill with no hope of

recovery, or are in a persistent vegetative state, and… pic.twitter.com/UxN2zMdN1c

— Dinesh Gundu Rao/ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ (@dineshgrao) January 31, 2025