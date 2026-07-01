/भारत में बढ़ती बेरोज़गारी: शांति, विकास और स्थिरता पर इसका प्रभाव

भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी विशाल युवा आबादी है, जिसे "जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend)" कहा जाता है. यदि युवाओं को पर्याप्त रोजगार के अवसर मिलें, तो वे भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकते हैं. लेकिन बढ़ती बेरोज़गारी आज देश के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन चुकी है. यह केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव सामाजिक शांति, विकास और राष्ट्रीय स्थिरता पर भी पड़ता है.
बेरोज़गारी का सबसे पहला और गहरा प्रभाव सामाजिक शांति पर पड़ता है. रोजगार केवल आय का साधन नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति को सम्मान, आत्मविश्वास और जीवन का उद्देश्य भी देता है. जब लाखों शिक्षित और योग्य युवा लंबे समय तक रोजगार से वंचित रहते हैं, तो उनमें निराशा, असंतोष और हताशा बढ़ने लगती है. आर्थिक कठिनाइयों के कारण परिवारों पर दबाव बढ़ता है, जिससे सामाजिक तनाव, अपराध, नशाखोरी और अशांति जैसी समस्याएँ जन्म ले सकती हैं. यद्यपि बेरोज़गारी अकेले किसी संघर्ष का कारण नहीं होती, लेकिन यह ऐसी परिस्थितियाँ अवश्य पैदा कर सकती है, जो सामाजिक अस्थिरता को बढ़ावा दें.
बढ़ती बेरोज़गारी देश के आर्थिक विकास को भी धीमा कर देती है. किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके मानव संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर निर्भर करती है. जब शिक्षित, प्रशिक्षित और कुशल युवा रोजगार से वंचित रहते हैं, तो उनकी प्रतिभा का उचित उपयोग नहीं हो पाता. इससे उत्पादन क्षमता घटती है, लोगों की क्रय शक्ति कम होती है, उद्योगों की वृद्धि प्रभावित होती है और सरकार के कर राजस्व में भी कमी आती है. परिणामस्वरूप विकास की गति धीमी पड़ जाती है और नए रोजगार सृजित करना भी कठिन हो जाता है.
भारत में शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ता अंतर भी चिंता का विषय है. हर वर्ष लाखों छात्र स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर निकलते हैं, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पाता. इसका एक प्रमुख कारण शिक्षा प्रणाली और उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच तालमेल का अभाव है. तकनीकी परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्वचालन (Automation) के दौर में कौशल आधारित शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, डिजिटल स्किल्स और उद्यमिता को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है.
ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी की समस्या और भी गंभीर है. अधिकांश ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं, जहाँ रोजगार अक्सर मौसमी और अनिश्चित होता है. उद्योगों और अन्य रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं. इससे शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है, झुग्गी-झोपड़ियों का विस्तार होता है, बुनियादी सुविधाओं पर भार बढ़ता है और अनौपचारिक क्षेत्र में कम वेतन वाले असुरक्षित रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है.
बेरोज़गारी का प्रभाव राष्ट्रीय स्थिरता पर भी पड़ता है. किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिकों को समान अवसर, आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध हो. यदि बड़ी संख्या में युवा स्वयं को विकास की मुख्यधारा से अलग महसूस करने लगें, तो सामाजिक विश्वास कमजोर हो सकता है और संस्थाओं के प्रति असंतोष बढ़ सकता है. इसलिए रोजगार सृजन केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक स्थिरता की भी अनिवार्य शर्त है.
इस समस्या के समाधान के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और समाज को मिलकर कार्य करना होगा. श्रम-प्रधान उद्योगों, विनिर्माण (Manufacturing), कृषि आधारित उद्योगों, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं, हरित ऊर्जा (Green Energy) तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किए जा सकते हैं. साथ ही, स्टार्टअप, नवाचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है. सार्वजनिक निवेश, ग्रामीण विकास और आधारभूत ढाँचे का विस्तार भी रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
महिलाओं की कार्यबल में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, कौशल प्रशिक्षण को सशक्त बनाना तथा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी समावेशी विकास के लिए आवश्यक है. निजी क्षेत्र को भी उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए.
अंततः, बेरोज़गारी केवल आर्थिक चुनौती नहीं, बल्कि शांति, विकास और राष्ट्रीय स्थिरता से जुड़ा एक व्यापक सामाजिक मुद्दा है. भारत की युवा शक्ति उसकी सबसे बड़ी पूँजी है. यदि इस शक्ति को उचित शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर मिलें, तो भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और अधिक मजबूत कर सकता है. इसलिए रोजगार सृजन, कौशल विकास और समावेशी आर्थिक नीतियों को प्राथमिकता देकर ही भारत एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और स्थिर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सकता है.