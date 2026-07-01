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भारत में बढ़ती बेरोज़गारी: शांति, विकास और स्थिरता पर इसका प्रभाव

भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी विशाल युवा आबादी है, जिसे "जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend)" कहा जाता है. यदि युवाओं को पर्याप्त रोजगार के अवसर मिलें, तो वे भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकते हैं. लेकिन बढ़ती बेरोज़गारी आज देश के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन चुकी है.

Written ByMohammad Farooq InqlabiEdited By:Haresh Kumar
Published: Jul 01, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:18 PM IST
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