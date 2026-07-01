/भारत में बढ़ती बेरोज़गारी: शांति, विकास और स्थिरता पर इसका प्रभाव

बेरोज़गारी का सबसे पहला और गहरा प्रभाव सामाजिक शांति पर पड़ता है. रोजगार केवल आय का साधन नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति को सम्मान, आत्मविश्वास और जीवन का उद्देश्य भी देता है. जब लाखों शिक्षित और योग्य युवा लंबे समय तक रोजगार से वंचित रहते हैं, तो उनमें निराशा, असंतोष और हताशा बढ़ने लगती है. आर्थिक कठिनाइयों के कारण परिवारों पर दबाव बढ़ता है, जिससे सामाजिक तनाव, अपराध, नशाखोरी और अशांति जैसी समस्याएँ जन्म ले सकती हैं. यद्यपि बेरोज़गारी अकेले किसी संघर्ष का कारण नहीं होती, लेकिन यह ऐसी परिस्थितियाँ अवश्य पैदा कर सकती है, जो सामाजिक अस्थिरता को बढ़ावा दें.