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Hindi Newsदेशसीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत, 6 लापता; मौके पर कोहराम

सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत, 6 लापता; मौके पर कोहराम

कर्नाटक के भटकल इलाके की एक नदी में भयानक हादसा होने से कई लोगों की मौत हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक सीपियां इकट्ठा करने के चक्कर में करीब 10 लोग डूब गए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 24, 2026, 04:25 PM IST
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Bhatkal Accident: कर्नाटक के भटकल इलाके की एक नदी में भयानक हादसा होने से कई लोगों की मौत हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक सीपियां इकट्ठा करने के चक्कर में करीब 10 लोग डूब गए. उत्तरा कन्नड़ जिले में सामने आए इस दुखद घटनाक्रम में पीड़ित लोग भटकल तालुका के तत्तिहाक्लू के पास नदी में सीपियां इकट्ठा करने गए थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक 14 लोगों का एक समूह भटकल के पास वेंकटपुरा नदी में सीपियां कलेक्ट करने गया था. इस घटना के दौरान, कई लोग पानी में बह गए. बाकी लोग अभी भी लापता हैं. बचाए गए कुछ लोगों को इलाज के लिए भटकल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कुल 14 लोग सीपियां इकट्ठा करने गए थे

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, मृतक शिराली के सरदाहोल के निवासी बताए जा रहे हैं. भटकल ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और लापता लोगों की तलाश में लगे अभियान का समन्वय कर रहे हैं. 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 अन्य की तलाश जारी है. 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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