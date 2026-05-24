सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत, 6 लापता; मौके पर कोहराम

Bhatkal Accident: कर्नाटक के भटकल इलाके की एक नदी में भयानक हादसा होने से कई लोगों की मौत हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक सीपियां इकट्ठा करने के चक्कर में करीब 10 लोग डूब गए. उत्तरा कन्नड़ जिले में सामने आए इस दुखद घटनाक्रम में पीड़ित लोग भटकल तालुका के तत्तिहाक्लू के पास नदी में सीपियां इकट्ठा करने गए थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक 14 लोगों का एक समूह भटकल के पास वेंकटपुरा नदी में सीपियां कलेक्ट करने गया था. इस घटना के दौरान, कई लोग पानी में बह गए. बाकी लोग अभी भी लापता हैं. बचाए गए कुछ लोगों को इलाज के लिए भटकल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कुल 14 लोग सीपियां इकट्ठा करने गए थे

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, मृतक शिराली के सरदाहोल के निवासी बताए जा रहे हैं. भटकल ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और लापता लोगों की तलाश में लगे अभियान का समन्वय कर रहे हैं. 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 अन्य की तलाश जारी है.