Khesari Lal Yadav: बिहार में RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का सरकारी नोटिस

Bihar Election 2025: मीरा भायंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भेजे गए नोटिस में कहा गया कि खेसारी लाल यादव का मीरा रोड पर घर है और उसमें अवैध निर्माण हुआ है. आगे कहा गया कि घर के अवैध हिस्से को इसी हफ्ते में तोड़ा जाएगा.  

Last Updated: Nov 05, 2025, 07:49 PM IST
Khesari Lal Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार और अभिनेता खेसारी लाल यादव को महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से अवैध निर्माण का नोटिस मिला है. मीरा भायंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भेजे गए नोटिस में कहा गया कि खेसारी लाल यादव का मीरा रोड पर घर है और उसमें अवैध निर्माण हुआ है. आगे कहा गया कि घर के अवैध हिस्से को इसी हफ्ते में तोड़ा जाएगा.  

खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से छोटी सिंह के खिलाफ चुनाव में उतरे हैं. बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुआई वाली एनडीए सरकार है. अक्टूबर में भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव ने अपनी पत्नी चंदा देवी के साथ आरजेडी जॉइन की थी. खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का नामी चेहरा हैं. 

ग्रामीण आबादी और युवाओं के बीच खेसारी लाल यादव बेहद लोकप्रिय हैं और बिहार चुनाव में उनकी लोकप्रियता का फायदा आरजेडी को मिल सकता है. पार्टी जॉइन करने के बाद खेसारी लाल यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ एक तस्वीर शेयर की और ऐलान किया कि वह बिहार के छपरा से चुनाव लड़ेंगे. 
 

