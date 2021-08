बिहार: गुस्से में राबड़ी आवास से निकले तेजप्रताप, बोले- भाई से बात नहीं करने दी; जनता दरबार लगाने का ऐलान

पटना: बिहार में प्रमुख विपक्षी दल और राजद (RJD) में घमासान मचा है. इस घमासान के बीच लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) का गुस्सा सातवें आसमान है. तेजप्रताप ने एक बार फिर खुलकर मीडिया के सामने अपने भाई तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को लेकर बड़ा बयान दिया है.

दरअसल तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) अपनी मां राबड़ी के आवास पर भाई तेजस्‍वी यादव (Tejashwi yadav) से मिलने पहुंचे थे. कुछ ही देर बाद तेजप्रताप गुस्‍से में बाहर निकल गए. बाहर निकल मीडिया से गुस्से में कहा कि उन्‍हें उनके भाई से बात करने से संजय यादव (Sanjay Yadav) ने रोका. भाई से बात नहीं करने दिया. इसके बाद वे अपने आवास के लिए निकल गए. अब उन्‍होंने जनता दरबार लगाने की घोषणा की है.

बता दें, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बुधवार को तेजप्रताप के करीबी माने जाने वाले छात्र आरजेडी अध्यक्ष आकाश यादव को पद से हटाते हुए गगन कुमार को यह जिम्मेदारी दे दी. हालांकि जगदानंद यह भी कहते हैं कि छात्र आरजेडी अध्यक्ष का पद खाली था, जिस पर नियुक्ति कर दी गई है. उन्होंने आकाश के विषय में चुप्पी साध रखी है. लेकिन इस कार्रवाई के बाद तेजप्रताप भड़क गए. छात्र राजद के अध्यक्ष पद से आकाश को हटाए जाने के बाद से ही पार्टी में आपसी कलह बढ़ गई है.

#WATCH | Patna, Bihar: RJD leader Tej Pratap Yadav alleges that he wasn't allowed to speak with his brother & party leader Tejashwi Yadav by Sanjay Yadav who interrupted their conversation

He says, "He's not allowing me to meet or speak with him. He's coming between 2 brothers." pic.twitter.com/R3K2qkGmzR

— ANI (@ANI) August 20, 2021