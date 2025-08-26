बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी; TMC-SP पहले छोड़ चुकी हैं साथ

JPC on 130th Amendment Bill: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी इन दिनों तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं. राहुल और तेजस्वी भले ही साथ मिलकर यात्रा निकाल रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में है. दरअसल, कांग्रेस पार्टी संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में शामिल होना चाहती है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) इससे अलग होने का मन बना रही है. इससे पहले ही तृणमूल कांग्रेस (TMC), समाजवादी पार्टी (SP), आम आदमी पार्टी (AAP) और शिवसेना (यूबीटी) ने समिति में शामिल न होने की घोषणा कर चुकी है. वहीं, कांग्रेस का एक धड़ा भी पार्टी पर जेपीसी का बहिष्कार करने को लेकर दबाव बना रहा है.

आरजेडी ने अब तक नहीं की है औपचारिक घोषणा

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के 30 दिन तक हिरासत में रहने के बाद उन्हें पद से हटाने वाले विधेयक पर बनने वाली संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से बाहर हो सकता है. हालांकि, पार्टी ने अब तक अपने फैसले की औपचारिक घोषणा नहीं की है. लेकिन, राजद के एक वरिष्ठ नेता ने इशारा किया है कि पार्टी जेपीसी में शामिल नहीं होगी. इस बीच कांग्रेस और राजद बिहार चुनाव को लेकर साथ हैं और उनके नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 'वोट अधिकार यात्रा' पर हैं.

तो क्या कांग्रेस भी जेपीसी से हो जाएगी अलग?

जेपीसी से खुद को अलग करने वाले विपक्षी दलों की बढ़ती संख्या के बाद कांग्रेस पार्टी पर दबाव बढ़ता जा रहा है. कांग्रेस पार्टी अब तक इस विधेयक पर अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए समिति में शामिल होने की योजना बना रही थी, लेकिन अब अपने रुख पर पुनर्विचार कर रही है. कांग्रेस का शुरुआती रुख इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों से अलग था, जिसने गठबंधन में दरार की चर्चाओं को जन्म दिया था. द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रमुख विपक्षी दल 31 सदस्यीय जेपीसी में शामिल होने के पक्ष में नहीं है.

क्या है संविधान का 130वां संशोधन?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान एक विधेयक गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी या हिरासत का सामना करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने वाला विधेयक पेश किया. यदि यह कानून लागू हो जाता है तो यह प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर लागू होगा. शाह ने तीन प्रमुख विधेयक पेश किए - केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025. प्रावधानों के अनुसार, कोई भी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री अगर न्यूनतम पांच वर्ष की जेल की सजा वाले अपराधों के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा. इसका अनुपालन न करने की स्थिति में उन्हें स्वतः ही पद से हटा दिया जाएगा. प्रस्तावित विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया है, जिसे अगले संसदीय सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. समीक्षा समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल हैं, जो संसद के शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.