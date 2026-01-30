पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत, 2-8 फीट बर्फ के नीचे फंसे गांव

Kashmir Snowfall Affecting Daily Life Of People: कश्मीर भले ही बर्फबारी के बाद किसी स्वर्ग से कम न लग रहा हो, लेकिन इसके चलते आम लोगों की समस्या और बढ़ गई है. बर्फ न पिघलने से अभी तक सड़कें बंद हैं.
Kashmir Snowfall: कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे इस क्षेत्र के सबसे कठोर 40-दिवसीय सर्दियों के मौसम, चिल्लई कलां के दौरान कई दूरदराज के समुदाय अलग-थलग पड़ गए हैं. गुरेज, तंगधार, कुपवाड़ा, पीर दी गली और जोजिला पास जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अभी भी सड़कें बंद हैं क्योंकि ये दूरदराज के गांव 2-8 फीट बर्फ के नीचे दबे हुए हैं. अधिकारियों ने NH44 खोलने में सफलता हासिल की है, लेकिन कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले अन्य राजमार्ग और अंतर-जिला कई संपर्क मार्ग अभी भी बंद हैं.
बर्फ के साथ आए तेज तूफान ने एक जगह पावर ग्रिड को गिरा दिया, जिससे घाटी के बड़े हिस्से में अंधेरा छा गया, जबकि दूरदराज के इलाकों में बहाली का काम चल रहा है. सूरज की रोशनी पड़ने से बर्फ के इस बड़े जमाव से अब हिमस्खलन का खतरा पैदा हो गया है. कई हिमस्खलन की खबरें आई हैं, जिनमें 27 जनवरी को सोनमर्ग में एक बड़ा हिमस्खलन और 29 जनवरी को किश्तवाड़ में एक और हिमस्खलन शामिल है. अधिकारियों ने निवासियों को जोखिम भरे पहाड़ी इलाकों से बचने के लिए तत्काल चेतावनी जारी की है.
इस बर्फबारी से तापमान में भी भारी गिरावट आई है. सोनमर्ग में न्यूनतम तापमान -10.6°C और गुलमर्ग में -9.0°C दर्ज किया गया, जिससे लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने बर्फ हटाने में देरी के लिए लोक निर्माण (R&B) विभाग के कई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जिससे जनता की परेशानी और बढ़ गई है, हालांकि 31 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है, लेकिन फिर से ताज़ा बर्फबारी बंद हो गई है, लेकिन बर्फ जमने से पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है. कश्मीर के हर ग्रामीण गांव और कस्बे में जनजीवन अभी भी अस्त-व्यस्त है.
