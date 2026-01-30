Advertisement
trendingNow13091760
Hindi Newsदेशपावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत, 2-8 फीट बर्फ के नीचे फंसे गांव

पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत, 2-8 फीट बर्फ के नीचे फंसे गांव

Kashmir Snowfall Affecting Daily Life Of People: कश्मीर भले ही बर्फबारी के बाद किसी स्वर्ग से कम न लग रहा हो, लेकिन इसके चलते आम लोगों की समस्या और बढ़ गई है. बर्फ न पिघलने से अभी तक सड़कें बंद हैं. 

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Jan 30, 2026, 05:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत, 2-8 फीट बर्फ के नीचे फंसे गांव

Kashmir Snowfall: कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे इस क्षेत्र के सबसे कठोर 40-दिवसीय सर्दियों के मौसम, चिल्लई कलां के दौरान कई दूरदराज के समुदाय अलग-थलग पड़ गए हैं. गुरेज, तंगधार, कुपवाड़ा, पीर दी गली और जोजिला पास जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अभी भी सड़कें बंद हैं क्योंकि ये दूरदराज के गांव 2-8 फीट बर्फ के नीचे दबे हुए हैं. अधिकारियों ने NH44 खोलने में सफलता हासिल की है, लेकिन कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले अन्य राजमार्ग और अंतर-जिला कई संपर्क मार्ग अभी भी बंद हैं. 

घाटी में हिमस्खलन का खतरा 

बर्फ के साथ आए तेज तूफान ने एक जगह पावर ग्रिड को गिरा दिया, जिससे घाटी के बड़े हिस्से में अंधेरा छा गया, जबकि दूरदराज के इलाकों में बहाली का काम चल रहा है. सूरज की रोशनी पड़ने से बर्फ के इस बड़े जमाव से अब हिमस्खलन का खतरा पैदा हो गया है. कई हिमस्खलन की खबरें आई हैं, जिनमें 27 जनवरी को सोनमर्ग में एक बड़ा हिमस्खलन और 29 जनवरी को किश्तवाड़ में एक और हिमस्खलन शामिल है. अधिकारियों ने निवासियों को जोखिम भरे पहाड़ी इलाकों से बचने के लिए तत्काल चेतावनी जारी की है. 

ये भी पढ़ें- AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पानी; कहा- पार्टी में कोई जगह नहीं है  

Add Zee News as a Preferred Source

तापमान में भारी गिरावट 

इस बर्फबारी से तापमान में भी भारी गिरावट आई है. सोनमर्ग में न्यूनतम तापमान -10.6°C और गुलमर्ग में -9.0°C दर्ज किया गया, जिससे लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने बर्फ हटाने में देरी के लिए लोक निर्माण (R&B) विभाग के कई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जिससे जनता की परेशानी और बढ़ गई है, हालांकि 31 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है, लेकिन फिर से ताज़ा बर्फबारी बंद हो गई है, लेकिन बर्फ जमने से पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है. कश्मीर के हर ग्रामीण गांव और कस्बे में जनजीवन अभी भी अस्त-व्यस्त है. 

ये भी पढ़ें- किसी भी छात्र के साथ भेदभाव न हो...,'  UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन  

बर्फ से हटी जनता की परेशानी 

जम्मू-कश्मीर सरकार ने बर्फ हटाने में देरी के लिए लोक निर्माण (R&B) विभाग के कई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जिससे जनता की परेशानी और बढ़ गई है. हालांकि 31 जनवरी तक मौसम सूखा रहने की उम्मीद है, लेकिन फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ 1 और 2 फरवरी को और बारिश और बर्फबारी ला सकता है. घाटी में भले ही बर्फबारी बंद हो गई है, लेकिन बर्फ जमने से पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है. कश्मीर के सभी ग्रामीण गांवों और कस्बों में जनजीवन अभी भी अस्त-व्यस्त है. भारी बर्फबारी बंद हो गई है, लेकिन कश्मीर का लगभग 50% इलाका, खासकर ग्रामीण कस्बे और गांव, अभी भी प्रभावित हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Jammu-Kashmir Snowfall

Trending news

बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
Farmer Burned Alive
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
Sunetra Pawar
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
Mumbai Taxi Scam
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
Nipah Virus India
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
Telangana NEWS
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
Hamid Ansari
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
Hospital
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार