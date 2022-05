Note after Robbery: घर में चोरी करने घुसे चोरों ने लिख दी ऐसी बात, देखकर सभी रह गए हैरान

Note left behind after Robbery in Goa: गोवा में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां चोरी करने के लिए घर में घुसे चोरों ने महंगा सामान चोरी करने के बाद टीवी सेट के ऊपर ऐसी बात लिख दी, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरों को पकड़ने के लिए एक डॉग स्क्वाड और एक फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ को सुराग प्राप्त करने के लिए सेवा में लगाया गया है.

चोर टीवी पर लिख गए 'आई लव यू'

चोरी करने के बाद चोर पीड़ित के घर से जाने से पहले टीवी सेट पर 'आई लव यू' का मैसेज छोड़ कर गए. पुलिस ने बुधवार (25 मई) को बताया कि जब परिवार एक समारोह के लिए बाहर गया था, तब बाथरूम की ग्रिल काटकर चोरों ने घर में सेंध लगाई. परिजनों के घर पर लौटने पर मंगलवार दोपहर 1 बजे घटना का पता चला.

1.5 लाख नकद और सोने की चोरी कर ले गए

चोर 1.5 लाख रुपये नकद, सोने और चांदी के गहने चुरा ले गए. असीब जेक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, परिवार के सदस्य भाई की शादी का जश्न मना रहे थे. सभी लोग घटना वाले दिन वे रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने गए थे. घर आने के बाद उन्होंने देखा कि बंगले में तोड़फोड़ की गई है. चोर कीमती सामान लेकर फरार हो गए थे और टीवी स्क्रीन पर 'आई लव यू' मैसेज छोड़ गए थे, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए.

चोरों की तलाश में जुटी पुलिस

शिकायत मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दिया. गोवा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि चोरों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है. सबूतों का पता लगाने के लिए एक डॉग स्क्वाड और एक फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ को सेवा में लगाया गया है.

(इनपुट- न्यूज एजेंसी आईएएनएस)

