राहुल के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, बिहार चुनाव में हार पर ऐसा क्यों बोले रॉबर्ट वाड्रा

Congress defeat in Bihar elections: देश के अलग-अलग राज्यों में हुए चुनावों में पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस हार का सामना कर रही है. लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ नजर आते हैं लेकिन जीत से कोसों दूर रह जाते हैं. हालांकि, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार जरूर है और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के जरिए वापसी की कोशिश करते दिखाई दिए लेकिन हाल ही में बिहार चुनाव में कांग्रेस को गठबंधन के बावजूद कोई बड़ा जनसमर्थन नहीं मिला. जिसके बाद रॉबर्ट वाड्रा का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि राजनीति राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खून की गहराई में बहती है और वो राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने की रक्षा को समर्पित हैं क्योंकि वो इस चुनाव जीतने या हारने से ऊपर मानते हैं.
राहुल गांधी का बचाव
रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी के लिए चुनाव जीतना पहली जरूरी नहीं है बल्कि, देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को बचाना उससे ज्यादा जरूरी है. बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से ही कांग्रेस और उसके साथी दल लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं. दरअसल, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटवाकर विपक्ष के वोट कम करने का आरोप लगा रहे हैं. हालांकि, भाजपा की तरफ से कांग्रेस के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया जा रहा है.
लोकतंत्र की रक्षा
रॉबर्ट वाड्रा ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि राहुल और प्रियंका लोकतंत्र की भावना की रक्षा के लिए लड़ रहे थे और चुनावी जीत-हार उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है. वाड्रा ने यह भी कहा कि ऐसा राहुल और प्रियंका ने अपने पूर्वजों से सीखा है. हालांकि, उन्होंने कई जीत और हार देखी हैं लेकिन जीत और हार का उन पर कभी कोई असर नहीं पड़ता है. बल्कि उनका पूरा ध्यान देश की प्रगति और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाए रखने पर रहता है. वाड्रा से राहुल गांधी के राजनीतिक तौर पर फिट है या अनफिट के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर बिहार में कांग्रेस पार्टी जीत जाती तो लोग उन्हें अगला प्रधानमंत्री मानती. इतना ही नहीं वाड्रा ने यह भी कहा कि अगर बिहार में दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव हो नतीजे अलग होंगे.
