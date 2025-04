Robert Vadra की राजनीति में कब होगी एंट्री? ED पूछताछ के बीच खुद कर दिया खुलासा

Robert Vadra Entry in Politics: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए आज (17 अप्रैल) फिर बुलाया है. बता दें कि इससे पहले मंगलवार और बुधवार को भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से कई घंटे तक पूछताछ की थी. ईडी की पूछताछ से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में एंट्री को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब दिया है और बताया है कि वो कब राजनीति में शामिल होंगे.

कब राजनीति में शामिल होंगे रॉबर्ट वाड्रा?

जब रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) से पूछा गया कि क्या वह राजनीति में प्रवेश करेंगे तो उन्होंने कहा, 'निश्चित रूप से... अगर लोग चाहेंगे तो मैं अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ शामिल होऊंगा. मैं कांग्रेस के लिए कड़ी मेहनत करूंगा. यह (ईडी समन) जारी रहेगा, क्योंकि हम आंदोलन करते हैं. हम लोगों के लिए लड़ते हैं. हम अन्याय के खिलाफ हैं और हम लड़ते रहेंगे. इसलिए, यह जारी रहेगा.'

#WATCH | When asked if he will enter politics, businessman Robert Vadra says, "Definitely...If people would want, I would join with the blessings of my family...I would work hard for Congress...This (ED summons) will continue because we agitate, we fight for people, we are… pic.twitter.com/WhKJICpKfb

ईडी के समन और पूछताछ पर क्या बोले वाड्रा?

गुरुग्राम भूमि मामले में ईडी के समन और उनसे पूछताछ पर रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) ने कहा, 'पूछताछ जारी है. ये वही पुराने सवाल हैं, जिनका मैंने 2019 में जवाब दिया था. इनका कोई आधार नहीं है. कुछ भी गलत नहीं किया गया है. भाजपा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुझे इस मामले में दो बार क्लीन चिट दी थी. तो, वे मुझे क्यों बुला रहे हैं? उसी दिन चार्जशीट (नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ) दाखिल करना भाजपा का राजनीतिक प्रचार और ईडी का दुरुपयोग है.'

#WATCH | Delhi: On ED summon to him and his questioning in Gurugram land case, businessman Robert Vadra says, "...Interrogation is ongoing. These are the same old questions which I had answered in 2019. These have no basis. Nothing wrong has been done. BJP CM (Manohar Lal)… pic.twitter.com/9To7EM8Glo

