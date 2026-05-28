लेह में भारत ने कर दिया वो काम, जिससे पाकिस्तान तड़पेगा और चीन किलसेगा!

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का 'इलाज' भारत धीरे-धीरे ही सही, लेकिन बहुत कारगर तरीके से कर रहा है. कल लेह में एक ऐसा काम हुआ है, जो ज्यादा चर्चा में तो नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान को इसे दर्द बहुत हो रहा. लद्दाख के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सिंधु जल समृद्धि अभियान के तहत कल सिंधु नदी पर रॉक चेक डैम का उद्घाटन किया है.

लेह में सिंधु नदी यानी इंडस रिवर बहते हुए पीओके के गिल्गित-बाल्टिस्तान होते हुए आगे की ओर जाता है. आगे इसी नदी से पाकिस्तान की प्यास बुझती है.

पहले जानिए ये रॉक चेक डैम है क्या? कहां बना है? और फिर इसके मायने क्या हैं?

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लेह में पानी की किल्लत दूर करने के लिए लेह से लगभग 44 किलोमीटर की दूरी पर उप्शी इलाके में ये डैम बनाया गया है. डैम 11400 फुट की ऊंचाई पर बना है. ये देश का पहला हिमालयी रॉक चेक डैम है, जिसे बनाने में बड़े-बड़े पत्थर, बोल्डर और मलबे का इस्तेमाल हुआ है. इस डैम को पारंपरिक तरीके से कंक्रीट-सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है. नदी से ही निकाले गए बड़े पत्थरों को इंटरलॉक कर इसे बनाया गया है.

Just a beginning. The day Indus gets concrete dams with diversion tunnels, story of pakistan will be over. Indus is jugular vein of pakistan.

BTW, just to clarify, Sindhu River flows from Sonamarg towards Srinagar and empties itself into the Dal lake. The term, Sindhu, used here… https://t.co/QXzcVSrcFt — Col A(@ajaykraina) May 28, 2026

दरअसल लद्दाख में खेती के लिए पानी की हमेशा किल्लत बनी रहती है. ऐसे डैम पानी के फ्लो को रोककर एक एरिया में इकट्ठा कर देते हैं. ऐसे डैम लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाकों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं. सीमेंट का कम इस्तेमाल होने से ये पर्यावरण बचाते हुए कम लागत में बनता है. हिमालय के इको सिस्टम के लिए ये बहुत ही मुफीद है. इसे इको-फ्रेंडली वाटर मैनेजमेंट मॉडल कहा जाता है. इस डैम से पूरे इलाके में खेती के लिए पानी भरपूर मिलेगा, जिससे पूरा इलाका हरा-भरा रहेगा. इससे चीन भी तिलमिलाएगा, क्योंकि लेह पर चीन की भी नजर गड़ी ही रहती है.

अधिकारियों ने बताया कि ये डैम 4 करोड़ लीटर तक पानी इकट्ठा कर सकता है. एलजी विनय सक्सेना ने कल उद्घाटन के मौके पर कहा कि यह प्रोजेक्ट इलाके में पानी की कमी को दूर करेगा. डैम का निर्माण सिर्फ सात दिनों में पूरा किया गया.

ये तो हो गई पहले डैम की बात. आगे प्लान ये है कि ऐसे डैम और भी इलाकों में बनाए जाएंगे. बस यही बात पड़ोसी मुल्क को बेचैन कर रही है. इंडस रिवर पीओके होते हुए पाकिस्तान में बहती है. भारत में अगर ऐसे कई डैम बन गए, तो पाकिस्तान का हलक ही सूख जाएगा.

कर्नल अजय रैना ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर ऐसे डैम से ही अगर भारत ने पानी का रुख मोड़ दिया तो पाकिस्तान प्यासा ही मर जाएगा. एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अगर ये डैम कंक्रीट के बनने लगे जिससे पानी की धारा पूरी तरह मोड़ दी जाएगी, जो पाकिस्तान पर किसी बड़े हमले से कम नहीं होगा.

भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था. भारत के इस फैसले ने पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी. बिन पानी मछली जैसा वो फड़फड़ाने लगा था.