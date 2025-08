अरुण जेटली ने धमकाया? पकड़ा गया राहुल गांधी का झूठ... बेटे रोहन ने दाग दिए तीखे सवाल

Rahul Gandhi Arun Jaitly: भारत जोड़ो यात्रा के बाद सफेद टीशर्ट वाले राहुल गांधी के अंदाज काफी बदले-बदले से नजर आए. कई बार वो सरकार पर ऐसे तीखे प्रहार करते दिखे जो उनके प्रशंसकों को खूब अच्छे लगे. लेकिन इस बीच कई बार वो सेल्फ गोल करते भी दिख गए. इसकी ताजा बानगी फिर आई है. हुआ यह कि एक कार्यक्रम में राहुल गांधी सरकार पर निशाना साध रहे थे. किसान बिल का जिक्र किया और यह कह गए कि जब वे कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे तब सरकार ने अरुण जेटली को धमकाने के लिए भेजा था. यहीं राहुल का झूठ पकड़ा गया. खुद अरुण जेटली के बेटे रोहन ने इस पर पलटवार किया है.

अरुण जेटली का निधन 2019 में..

असल में राहुल गांधी ने कहा कि उन्‍हें धमकाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत नेता अरुण जेटली को भेजा गया था. यह तब जब वे कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे. जबकि सत्य यह है कि कृषि कानून 2020 में अमल में आया. अरुण जेटली का निधन 2019 में ही हो गया था. राहुल गांधी के इसी झूठ पर अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने सवाल उठाए और तीखा पलटवार किया है.

कृषि कानून 2020 में लाए गए..

अपने एक ट्वीट में रोहन जेटली ने लिखा कि राहुल गांधी अब दावा कर रहे हैं कि मेरे दिवंगत पिता अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानूनों को लेकर धमकाया था. मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे पिता का निधन 2019 में हो गया था जबकि कृषि कानून 2020 में लाए गए थे. उन्होंने यह भी कहा कि अरुण जेटली कभी किसी से वैचारिक असहमति के कारण धमकी नहीं देते थे. वे एक सच्चे लोकतांत्रिक व्यक्ति थे जो हमेशा संवाद और सहमति के जरिये समाधान खोजने में विश्वास रखते थे.

Rahul Gandhi now claims my late father, Arun Jaitley, threatened him over the farm laws.

Let me remind him, my father passed away in 2019. The farm laws were introduced in 2020. More importantly, it was not in my father's nature to threaten anyone over an opposing view. He was a…

— Rohan Jaitley (@rohanjaitley) August 2, 2025