बंगाल की सीमा से रोहिंग्या-बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना

Bengal Assembly Elections: भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ को देश के लिए गंभीर चिंता बताया और पश्चिम बंगाल सीमा पर इसे रोकने में विफलता का आरोप लगाते हुए सीएम ममता पर निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी पर पूर्वोत्तर और राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया.
Rohingya Infiltration: भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और असम की सीमा से होकर बड़ी संख्या में लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं.
बंगाल से घुसपैठ लगातार जारी
योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि चाहे रोहिंग्या पश्चिम बंगाल के रास्ते आएं या असम की सीमा से देश की ज्यादातर सीमाएं सुरक्षित की जा चुकी हैं और उन्हें सील किया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के कारण पश्चिम बंगाल की लगभग 600 किलोमीटर लंबी सीमा से आवाजाही लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों (चाहे वे रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी नागरिक) को भारत से निकाला जाना चाहिए ताकि देश में पैदा हो रहे जनसांख्यिकीय असंतुलन को रोका जा सके.
भाजपा ने नेता ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. चंदोलिया ने कहा कि राहुल गांधी अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं, लेकिन उन्होंने न सिर्फ असम के गमछे का सम्मान नहीं किया, बल्कि राष्ट्रपति का भी अपमान किया है. राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नजरअंदाज किया है. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह राजनीतिक फैसला उनके हित में नहीं होगा. किसी का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है. नॉर्थ ईस्ट के लोग राष्ट्रपति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे. दरअसल राष्ट्रपति के एट-होम कार्यक्रम में राहुल गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने असम का गमोसा नहीं पहना था, जबकि राष्ट्रपति भवन में उपस्थित सभी लोगों ने इसे धारण किया था. भाजपा इसे पूर्वोत्तर के अपमान से जोड़ रही है.
केंद्रीय आम बजट को लेकर भी योगेंद्र चंदोलिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पूरा देश आगामी बजट से उम्मीद लगाए बैठा है और लोग चाहते हैं कि यह बजट उनके लिए नई सौगात लेकर आए. उन्होंने पिछले बजट की तारीफ करते हुए कहा कि वह कल्याणकारी था और उसने आम लोगों को बड़ी राहत दी थी.
उन्होंने याद दिलाया कि पिछले बजट में इनकम टैक्स की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक किया गया था, जिससे मध्यम वर्ग को खासा फायदा हुआ. भाजपा सांसद ने कहा कि इस बार भी जनता को भरोसा है कि सरकार एक ऐसा बजट पेश करेगी, जो देश के विकास के साथ-साथ आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा.
