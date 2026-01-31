Advertisement
trendingNow13092617
Hindi Newsदेशबंगाल की सीमा से रोहिंग्या-बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना

बंगाल की सीमा से रोहिंग्या-बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना

Bengal Assembly Elections: भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ को देश के लिए गंभीर चिंता बताया और पश्चिम बंगाल सीमा पर इसे रोकने में विफलता का आरोप लगाते हुए सीएम ममता पर निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी पर पूर्वोत्तर और राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 31, 2026, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

Rohingya Infiltration: भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और असम की सीमा से होकर बड़ी संख्या में लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं.

बंगाल से घुसपैठ लगातार जारी

योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि चाहे रोहिंग्या पश्चिम बंगाल के रास्ते आएं या असम की सीमा से देश की ज्यादातर सीमाएं सुरक्षित की जा चुकी हैं और उन्हें सील किया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के कारण पश्चिम बंगाल की लगभग 600 किलोमीटर लंबी सीमा से आवाजाही लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों (चाहे वे रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी नागरिक) को भारत से निकाला जाना चाहिए ताकि देश में पैदा हो रहे जनसांख्यिकीय असंतुलन को रोका जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपा ने नेता ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. चंदोलिया ने कहा कि राहुल गांधी अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं, लेकिन उन्होंने न सिर्फ असम के गमछे का सम्मान नहीं किया, बल्कि राष्ट्रपति का भी अपमान किया है. राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नजरअंदाज किया है. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह राजनीतिक फैसला उनके हित में नहीं होगा. किसी का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है. नॉर्थ ईस्ट के लोग राष्ट्रपति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे. दरअसल राष्ट्रपति के एट-होम कार्यक्रम में राहुल गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने असम का गमोसा नहीं पहना था, जबकि राष्ट्रपति भवन में उपस्थित सभी लोगों ने इसे धारण किया था. भाजपा इसे पूर्वोत्तर के अपमान से जोड़ रही है. 

ये भी पढ़ें: NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का बड़ा खुलासा

केंद्रीय आम बजट को लेकर भी योगेंद्र चंदोलिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पूरा देश आगामी बजट से उम्मीद लगाए बैठा है और लोग चाहते हैं कि यह बजट उनके लिए नई सौगात लेकर आए. उन्होंने पिछले बजट की तारीफ करते हुए कहा कि वह कल्याणकारी था और उसने आम लोगों को बड़ी राहत दी थी.

उन्होंने याद दिलाया कि पिछले बजट में इनकम टैक्स की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक किया गया था, जिससे मध्यम वर्ग को खासा फायदा हुआ. भाजपा सांसद ने कहा कि इस बार भी जनता को भरोसा है कि सरकार एक ऐसा बजट पेश करेगी, जो देश के विकास के साथ-साथ आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

bengal elections

Trending news

भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
PM Modi
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
Confident Group Chairman Suicide
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
Bhagwant Mann
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
sharad pawar
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
Indian Army
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
BJP president
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
sharad pawar
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
NOTAM For Bay of Bengal
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
bengaluru news
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी