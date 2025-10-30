Mumbai News: बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP

Mumbai Children Hostage Latest News: मुंबई में ऑडिशन के बहाने बुलाकर करीब 20 बच्चों को बंधक बनाने के आरोपी रोहित आर्या की मौत हो गई है. आरोप है कि उसने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मार गिराया.
Trending Photos
Mumbai Rohit Arya encounter news: मुंबई में स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी रोहित की मौत हो गई. उसे पुलिस की गोली लगी, जिससे उसकी जान चली गई. पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहित आर्या ने एयरगन से फायरिंग की थी. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. पुलिस की ओर से चलाई एक गोली से आरोपी घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.
बंधक छुड़ाने के लिए फोर्स की जबरन एंट्री
डीसीपी दत्ता नलवड़े ने एनकाउंटर की जानकारी देते बताया, 'बंधक बनाए गए बच्चों को छुड़ाने के लिए मुंबई पुलिस की QRT और स्पेशलाइज्ड ब्रांच के जवानों को मौके पर बुलाया गया. उन्होंने कार्रवाई शुरू करते हुए स्टूडियो में जबरन प्रवेश किया और 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन को सुरक्षित रेस्क्यू करवा लिया.'
एयरगन से किया हमला, फिर हुआ एनकाउंटर- पुलिस
डीसीपी ने बताया कि आरोपी ने पुलिस पर एयरगन से हमला किया. जिसके बाद पुलिस ने जवाब में गोली चलाई. उसे अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. वह अंदर अकेला था. उसके पास से कुछ केमिकल भी मिला है. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि क्या इस मामले में और लोग भी शामिल थे या नहीं.
मुंबई के पवई कांड के पीछे की असली वजह क्या थी?
मुंबई के पवई इलाके में हुए 'RA स्टूडियो बंधक कांड' ने आज पूरे देश को हिला दिया. स्टूडियो में काम करने वाले एक व्यक्ति ने 17 मासूम बच्चों को ऑडिशन के बहाने अंदर बुलाया और फिर दरवाजे बंद कर दिए. बाहर इंतजार करते अभिभावकों के चेहरों पर बेचैनी थी. जब उन्हें पता चला कि आरोपी ने उनके बच्चों को बंधक बना लिया है तो उनके होश उड़ गए.
निराशा, ठोकरें और अंदर पनपता गुस्सा
पुलिस की शुरुआती जांच और आरोपी के पुराने वीडियो बताते हैं कि रोहित आर्या कभी एक सरकारी ठेकेदार था. उसने पुणे और मुंबई में कई शैक्षणिक प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया था. उसका दावा है कि उसे उस काम का भुगतान नहीं मिला. धीरे-धीरे आर्थिक नुकसान और मानसिक दबाव ने उसकी सोच पर असर डाला. वह खुद को 'सरकार द्वारा ठगा गया व्यक्ति' मानने लगा. यहीं से उसके भीतर का आक्रोश खतरनाक दिशा में मुड़ गया.
Mumbai News: मुंबई के स्टूडियो में एक शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते दिखे बच्चे
'मैं आतंकवादी नहीं, बस जवाब चाहता हूं'
घटना के दौरान वायरल हुए वीडियो में रोहित कहता है, 'मैं आतंकवादी नहीं हूं… मैं सरकार से सिर्फ जवाब चाहता हूं.' उसकी बातों से साफ था कि उसका उद्देश्य पैसे से ज़्यादा 'अपनी बात सुने जाने' की चाह थी. उसने बच्चों को इसलिए चुना ताकि मीडिया और प्रशासन का ध्यान खींच सके. लेकिन जिस तरीके से उसने ध्यान पाने की कोशिश की, वही उसे अपराधी बना गया.
न मैं आतंकी हूं ना ही मुझे पैसे चाहिए, सुसाइड करने की बजाए मैंने बच्चों को बंधक बनाया... किडनैपर का VIDEO आया सामने
जब विरोध बन गया जुनून
कहा जा रहा है कि जब दीपक केसरकर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री थे, तब रोहित ने उनके आवास के बाहर कई बार प्रदर्शन किया था. अधिकारियों से शिकायतें कीं, लेकिन उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिला. यह अस्वीकार्यता उसके भीतर गहराई तक बैठ गई. विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार असफल संवाद और उपेक्षा की भावना अक्सर व्यक्ति को चरम कदम उठाने पर मजबूर करती है. यही मनोवैज्ञानिक स्थिति रोहित में भी दिखी.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.