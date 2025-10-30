Advertisement
trendingNow12981715
Hindi Newsदेश

Mumbai News: बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP

Mumbai Children Hostage Latest News: मुंबई में ऑडिशन के बहाने बुलाकर करीब 20 बच्चों को बंधक बनाने के आरोपी रोहित आर्या की मौत हो गई है. आरोप है कि उसने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मार गिराया.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 30, 2025, 06:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mumbai News: बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP

Mumbai Rohit Arya encounter news: मुंबई में स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी रोहित की मौत हो गई. उसे पुलिस की गोली लगी, जिससे उसकी जान चली गई. पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहित आर्या ने एयरगन से फायरिंग की थी. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. पुलिस की ओर से चलाई एक गोली से आरोपी घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. 

बंधक छुड़ाने के लिए फोर्स की जबरन एंट्री

डीसीपी दत्ता नलवड़े ने एनकाउंटर की जानकारी देते बताया, 'बंधक बनाए गए बच्चों को छुड़ाने के लिए मुंबई पुलिस की QRT और स्पेशलाइज्ड ब्रांच के जवानों को मौके पर बुलाया गया. उन्होंने कार्रवाई शुरू करते हुए स्टूडियो में जबरन प्रवेश किया और 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन को सुरक्षित रेस्क्यू करवा लिया.'

Add Zee News as a Preferred Source

एयरगन से किया हमला, फिर हुआ एनकाउंटर- पुलिस

डीसीपी ने बताया कि आरोपी ने पुलिस पर एयरगन से हमला किया. जिसके बाद पुलिस ने जवाब में गोली चलाई. उसे अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. वह अंदर अकेला था. उसके पास से कुछ केमिकल भी मिला है. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि क्या इस मामले में और लोग भी शामिल थे या नहीं.

मुंबई के पवई कांड के पीछे की असली वजह क्या थी?

मुंबई के पवई इलाके में हुए 'RA स्टूडियो बंधक कांड' ने आज पूरे देश को हिला दिया. स्टूडियो में काम करने वाले एक व्यक्ति ने 17 मासूम बच्चों को ऑडिशन के बहाने अंदर बुलाया और फिर दरवाजे बंद कर दिए. बाहर इंतजार करते अभिभावकों के चेहरों पर बेचैनी थी. जब उन्हें पता चला कि आरोपी ने उनके बच्चों को बंधक बना लिया है तो उनके होश उड़ गए. 

निराशा, ठोकरें और अंदर पनपता गुस्सा

पुलिस की शुरुआती जांच और आरोपी के पुराने वीडियो बताते हैं कि रोहित आर्या कभी एक सरकारी ठेकेदार था. उसने पुणे और मुंबई में कई शैक्षणिक प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया था. उसका दावा है कि उसे उस काम का भुगतान नहीं मिला. धीरे-धीरे आर्थिक नुकसान और मानसिक दबाव ने उसकी सोच पर असर डाला. वह खुद को 'सरकार द्वारा ठगा गया व्यक्ति' मानने लगा. यहीं से उसके भीतर का आक्रोश खतरनाक दिशा में मुड़ गया.

Mumbai News: मुंबई के स्टूडियो में एक शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते दिखे बच्चे

'मैं आतंकवादी नहीं, बस जवाब चाहता हूं'

घटना के दौरान वायरल हुए वीडियो में रोहित कहता है, 'मैं आतंकवादी नहीं हूं… मैं सरकार से सिर्फ जवाब चाहता हूं.' उसकी बातों से साफ था कि उसका उद्देश्य पैसे से ज़्यादा 'अपनी बात सुने जाने' की चाह थी. उसने बच्चों को इसलिए चुना ताकि मीडिया और प्रशासन का ध्यान खींच सके. लेकिन जिस तरीके से उसने ध्यान पाने की कोशिश की, वही उसे अपराधी बना गया.

न मैं आतंकी हूं ना ही मुझे पैसे चाहिए, सुसाइड करने की बजाए मैंने बच्चों को बंधक बनाया... किडनैपर का VIDEO आया सामने

जब विरोध बन गया जुनून

कहा जा रहा है कि जब दीपक केसरकर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री थे, तब रोहित ने उनके आवास के बाहर कई बार प्रदर्शन किया था. अधिकारियों से शिकायतें कीं, लेकिन उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिला. यह अस्वीकार्यता उसके भीतर गहराई तक बैठ गई. विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार असफल संवाद और उपेक्षा की भावना अक्सर व्यक्ति को चरम कदम उठाने पर मजबूर करती है. यही मनोवैज्ञानिक स्थिति रोहित में भी दिखी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Mumbai NewsMumbai crime news

Trending news

सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
Mohammad Azharuddin
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
Mumbai News
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
mumbai
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
Jammu-kashmir
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
Mumbai News
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
maharashtra news in hindi
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
about Dawood
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
Manoj Sinha
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!