मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या के दिमाग में क्या चल रहा था, एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा

Mumbai Hostage case: मायानगरी मुंबई के पवई स्थित स्टूडियो में 17 बच्चों और तीन वयस्कों को बंधक बनाने के बाद पुलिस एनकाउंटर में ढेर रोहित आर्या को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जिससे उसकी मनोदशा के साथ-साथ ये भी पता चलता है कि उसने बंधक कांड क्यों किया? वहीं वो इस तरह अप्रत्याशित मौत का शिकार होने से पहले किसके संपर्क में था.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 01, 2025, 09:44 AM IST
Powai hostage case: मुंबई का एक स्टूडियो बीते 24 घंटों से लोगों की सुर्खियों में है. इसकी वजह एक बंधक कांड था, जिसका अंत पुलिस की गोली के साथ हो गया. अब उस मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'बंधक कांड' से ठीक एक दिन पहले क्राइम लोकेशन पर फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना चेहरा और मशहूर एक्टर वहां गया था. पवई के स्टूडियो में 17 बच्चों और तीन वयस्कों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत के एक दिन बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

क्राइम सीन को लेकर बड़ी जानकारी

इस केस में पहले कहा गया कि रोहित का महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री से कुछ विवाद चल रहा था. दूसरी कहानी ये चली कि दो करोड़ की पेमेंट का कोई मैटर था. जितने मुंह उतनी बातें चल रही थीं. तमाम बतकही और अटकलों से इतर HT की रिपोर्ट में एक मशहूर मराठी अभिनेता ने दावा किया है कि वो 29 अक्टूबर को सुबह करीब 11 बजे पवई स्थित आरए स्टूडियो गए थे. 

बड़ा खुलासा

रोहित आर्या तमाम फिल्म प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने के लिए मराठी एक्टर्स के संपर्क में थे. गिरीश ओक ने मीडिया को बताया, 'एक शख्स जिसने पहले मेरे साथ कुछ समय काम किया था, उसने आर्या की ओर से अपनी फिल्म में रोल ऑफर किया. मुझे बताया गया था कि रोहित कुछ फिल्में प्रोड्यूस कर (पैसा लगा) चुका है. मैं सुबह 11 बजे स्टूडियो पहुंची और वो पांच मिनट बाद आया. हमने एक प्रोजेक्ट पर बात की. स्टूडियो में कई बच्चे थे. रोहित ने बताया वर्कशॉप अटेंड करने आए हैं. बच्चे मेरे साथ ग्रुप फोटो खिंचाने लगे. कुछ पैरेंट्स ने सेल्फी ली. मैं लंच टाइम के आसपास स्टूडियो से निकल गई.'

कुछ अन्य एक्टर्स ने सोशल मीडिया के जरिए रोहित के साथ अपने एक्सपीरिएंस शेयर किए हैं. उनका कहना है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो बच्चों को बंधक बना सकता है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

