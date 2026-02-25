'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प, मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में हंगामा

Rohit Pawar on Ajit Pawar Death Case: रोहित पवार ने अजित पवार विमान हादसे में मृत्यु को लेकर वीएसआर कंपनी पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. 26 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हो गई थी.
Ajit Pawar Death Case: अजित पवार के भतीजे और एनसीपी-एसपी विधायक रोहित पवार ने अजीत पवार की मौत के मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की. मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में मंगलवार को तब तनाव का माहौल छा गया, जब एनसीपी विधायक रोहित पवार और अमोल मितकरी स्टेशन पहुंचकर कार्रवाई की मांग करने लगे. दोनों नेता विधायक संदीप क्षीरसागर के साथ स्टेशन पहुंचे थे. उन्होंने सवाल उठाया कि लापरवाही के स्पष्ट सबूतों के बाद भी FIR क्यों दर्ज नहीं की गई. इस पूरे मामले का वीडियो सामने आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि विधायकों और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बातचीत हो रही है.
विधायकों ने DGCA के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और VSR कंपनी के खिलाफ तत्काल आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आई डीजीसीए की रिपोर्ट में VSR कंपनी की कमियां उजागर हुई हैं, साथ ही रखरखाव के गंभीर लापरवाही भी बताए गए हैं. ऐसे में रोहित पवार ने पुलिस सारे सबूत होने के बावजूद कार्रवाई में देरी होने के भी आरोप लगाए. उन्होंने पुलिस से सवाल किया कि "एक वरिष्ठ नेता की इस दुर्घटना में जान चली गई. हमारे पास साजिश के सबूत हैं. फिर भी FIR दर्ज क्यों नहीं की गई?" उन्होंने विमान कंपनी को बचाने के लिए दबाव का आरोप भी लगाया.
वहीं अमोल मितकरी ने जांच की धीमी गति पर तीखे सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस राज्य के एक शीर्ष नेता की मौत से जुड़े मामले में समय बर्बाद कर रही है. दोनों विधायकों ने डीजीसीए और वीएसआर कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने पर जोर डाल रही है.
विधायकों के आने के बाद पुलिस स्टेशन में तनाव बढ़ने पर पुलिस उपायुक्त प्रवीण मुंधे ने थाने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. लेकिन थाने के बाहर मौजूद समर्थकों को वहां से जाने के लिए कहा गया. केवल रोहित पवार, अमोल मितकारी, संदीप क्षीरसागर को अपने वकीलों के साथ पुलिस केबिन के अंदर बातचीत के लिए आने की अनुमति दी गई. बातचीत के दौरान पुलिस ने नेताओं को आश्वासन दिया कि उचित प्रक्रिया पालन करके ही कोई भी मामला दर्ज किया जाएगा. साथ ही ये भी बताया कि सभी कार्रवाई कानून के दायरे में ही होगी. हालांकि इस टकराव ने मामले के बढ़ते राजनीतिक तनाव को उजागर कर दिया है.
