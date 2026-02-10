Advertisement
trendingNow13104963
Hindi Newsदेशअजित दादा के साथ साजिश हुई..., बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा

'अजित दादा के साथ साजिश हुई...,' बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा


Rohit Pawar On Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद अब उनके भतीजे और NCP विधायक रोहित पवार ने कई सवाल खड़े किए हैं.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 10, 2026, 08:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'अजित दादा के साथ साजिश हुई...,' बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बीते दिनों एक विमान हादसे में मौत हो गई थी. इस हादसे को लेकर अब NCP विधायक और उनके भतीजे रोहित पवार की ओर से बड़ा दावा किया गया है. उन्होंने मंगलवार 10 फरवरी 2026 को इस हादसे पर कई सवाल खड़े किए. रोहित पवार ने कहा,' अजित दादा के साथ जो हुआ वह केवल एक हादसा था या कोई साजिश? यह सवाल आज हर व्यक्ति के मन में है. मझे भी संदेह है कि अजित दादा के साथ साजिश हुई है.' 

पायलट पर उठाए सवाल 

रोहित पवार ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अजित पवार एक राजनीतिक सलाहकार को हटाने वाले थे. एक ग्रुप चैट दिखाते हुए उन्होंने कहा कि विमान के लिए पहले 2 पायलट दिए गए थे, लेकिन सुबह ये जिम्मेदारी कैप्टन सुमित कपूर को दे दी गई. ग्रुप पर मैसेज आया कि 7 बजे वहां क्रू पहुंचेगा. उन्होंने सवाल किया कि पायलट सुमित कपूर हांगकांग से आए थे. ऐसे में क्या वह शराब पीकर आए थे? उन्होंने कई चैट्स दिखाते हुए कहा कि कैप्टन सुमित कपूर को ग्रुप में कई बार बेहद ज्यादा शराब पीने को लेकर चेतावनी दी गई थी.  इसके लिए उन्हें 3 बार सस्पेंड भी किया गया था.  

ये भी पढ़ें- स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर, विपक्ष ने दी सफाई 

Add Zee News as a Preferred Source

 

सरकार लगा सकती है पता: रोहित 

रोहित पवार ने कहा कि सरकार अपनी जांच एजेंसियों के जरिए इस घटना की सच्चाई का पता लगा सकती है. रोहित ने विमान कंपनी को लेकर कहा,' VSR नाम की यह कंपनी अमेरिका में बनी है. यह विमान बेहद तेज चलता है. अगर हम बाकी विमानों को देखें तो वे इतने तेज नहीं होते. विजय कुमार सिंह, सीमा सिंह और विस्ता सेल्स विस्ता सेल्स ये तीन शेयरहोल्डर्स हैं. विस्ता की गहराई में हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बाद में जरूर जाएंगे. VSR की मोनोपॉली है.'   

ये भी पढ़ें- भारतीय राजा की वो बहादुर बेटियां, ईराक पहुंचकर मुस्लिम आक्रांता से लिया था पिता की मौत का बदला; बैल के चमड़े में सिला पूरा शरीर  

 

'जवाब न मिलने तक सवाल करते रहेंगे...'

ग्रुप चैट का जिक्र करते हुए रोहित पवार ने कहा,' 8:45 के लगभग हादसा हुआ, 9 बजे दादा के घायल होने का पता चला और 9:45 पर उनके निधन की खबर आई. मैं पूरी तरह सुन्न हो गया था.  पायलट के पास एक ऐप होता है, जिसमें सारी सूचना मिलती है. यह विमान 16 साल पुराना था. यह मुंबई और सूरत जाकर भी आया था. कहा जा रहा है कि धुएं और कोहरे के कारण यह हादसा हुआ. रोहित पवार ने कहा कि अगर विमान में गो अराउंड दोबारा किया होता तो यह दुर्घटना बच सकती थी. रोहित पवार ने यह भी कहा कि 27 जनवरी 2026 की पिछली रात को यह तय हुआ कि अजित पवार विमान से जाएंगे. वह गाड़ी से पुणे और फिर वहां से बारामती जाने वाले थे, लेकिन देरी होने के चलते उन्होंने विमान से जाने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि वे उनके सवालों के जवाब न मिलने तक शांत नहीं बैठेंग. 
 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Ajit Pawar

Trending news

बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त
Humayun Kabir
बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त
कांग्रेस के 3 दिग्गजों पर असम के CM ने क्यों दर्ज कराया 500 करोड़ का मानहानि केस?
Assam CM
कांग्रेस के 3 दिग्गजों पर असम के CM ने क्यों दर्ज कराया 500 करोड़ का मानहानि केस?
किताब पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए जनरल नरवणे, स्टेटस को लेकर सस्पेंस खत्म!
Manoj Naravane
किताब पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए जनरल नरवणे, स्टेटस को लेकर सस्पेंस खत्म!
अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम
om birla
अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम
हुमायूं देख रहे बाबरी का ख्वाब, योगी बोले- नहीं बनने देंगे; नेताओं में सिर फुटव्वल
Babri Masjid
हुमायूं देख रहे बाबरी का ख्वाब, योगी बोले- नहीं बनने देंगे; नेताओं में सिर फुटव्वल
'आपको सुनने नहीं, केवल एक डर से पहुंचे थे लोग...', RSS चीफ भागवत पर राज ठाकरे का तंज
Mohan Bhagwat
'आपको सुनने नहीं, केवल एक डर से पहुंचे थे लोग...', RSS चीफ भागवत पर राज ठाकरे का तंज
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?
National News
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
India Rafale fighter aircraft deal
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
aimim vs bjp
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
om birla
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती