'अजित दादा के साथ साजिश हुई...,' बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बीते दिनों एक विमान हादसे में मौत हो गई थी. इस हादसे को लेकर अब NCP विधायक और उनके भतीजे रोहित पवार की ओर से बड़ा दावा किया गया है. उन्होंने मंगलवार 10 फरवरी 2026 को इस हादसे पर कई सवाल खड़े किए. रोहित पवार ने कहा,' अजित दादा के साथ जो हुआ वह केवल एक हादसा था या कोई साजिश? यह सवाल आज हर व्यक्ति के मन में है. मझे भी संदेह है कि अजित दादा के साथ साजिश हुई है.'

रोहित पवार ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अजित पवार एक राजनीतिक सलाहकार को हटाने वाले थे. एक ग्रुप चैट दिखाते हुए उन्होंने कहा कि विमान के लिए पहले 2 पायलट दिए गए थे, लेकिन सुबह ये जिम्मेदारी कैप्टन सुमित कपूर को दे दी गई. ग्रुप पर मैसेज आया कि 7 बजे वहां क्रू पहुंचेगा. उन्होंने सवाल किया कि पायलट सुमित कपूर हांगकांग से आए थे. ऐसे में क्या वह शराब पीकर आए थे? उन्होंने कई चैट्स दिखाते हुए कहा कि कैप्टन सुमित कपूर को ग्रुप में कई बार बेहद ज्यादा शराब पीने को लेकर चेतावनी दी गई थी. इसके लिए उन्हें 3 बार सस्पेंड भी किया गया था.

सरकार लगा सकती है पता: रोहित

रोहित पवार ने कहा कि सरकार अपनी जांच एजेंसियों के जरिए इस घटना की सच्चाई का पता लगा सकती है. रोहित ने विमान कंपनी को लेकर कहा,' VSR नाम की यह कंपनी अमेरिका में बनी है. यह विमान बेहद तेज चलता है. अगर हम बाकी विमानों को देखें तो वे इतने तेज नहीं होते. विजय कुमार सिंह, सीमा सिंह और विस्ता सेल्स विस्ता सेल्स ये तीन शेयरहोल्डर्स हैं. विस्ता की गहराई में हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बाद में जरूर जाएंगे. VSR की मोनोपॉली है.'

ग्रुप चैट का जिक्र करते हुए रोहित पवार ने कहा,' 8:45 के लगभग हादसा हुआ, 9 बजे दादा के घायल होने का पता चला और 9:45 पर उनके निधन की खबर आई. मैं पूरी तरह सुन्न हो गया था. पायलट के पास एक ऐप होता है, जिसमें सारी सूचना मिलती है. यह विमान 16 साल पुराना था. यह मुंबई और सूरत जाकर भी आया था. कहा जा रहा है कि धुएं और कोहरे के कारण यह हादसा हुआ. रोहित पवार ने कहा कि अगर विमान में गो अराउंड दोबारा किया होता तो यह दुर्घटना बच सकती थी. रोहित पवार ने यह भी कहा कि 27 जनवरी 2026 की पिछली रात को यह तय हुआ कि अजित पवार विमान से जाएंगे. वह गाड़ी से पुणे और फिर वहां से बारामती जाने वाले थे, लेकिन देरी होने के चलते उन्होंने विमान से जाने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि वे उनके सवालों के जवाब न मिलने तक शांत नहीं बैठेंग.

