सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा सियासी घमासान

तिरुवनंतपुरम में स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक हैं. इसके साथ ही वहां की मेयर आर्या राजेंद्रन को हाल ही में लंदन में 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' का पुरस्कार मिलने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है. जहां CPI(M) नेताओं और राजेंद्रन के पार्टी के सोशल मीडिया समर्थकों ने बधाई संदेशों के साथ इस सम्मान का जश्न मनाया, वहीं विरोधियों ने उनको सम्मानित किए जाने की इस पोस्ट पर 'खरीदा हुआ सम्मान' कहकर इसका मजाक उड़ाया.

यह पुरस्कार ब्रिटेन में रहने वाले एक भारतीय द्वारा स्थापित संगठन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा प्रदान किया गया, जिसमें निगम के लगातार विकास के लिए की गई कई पहलों का जिक्र किया गया. फेसबुक पर इस खबर को साझा करते हुए मेयर राजेंद्रन ने लिखा, 'मैं तिरुवनंतपुरम निगम में किए गए लगातार विकास कार्यों के लिए यूके संसद में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स समारोह में उत्कृष्टता के प्रमाणपत्र से सम्मानित की जा रही हूं. मैं यह पुरस्कार आंदोलन और लोगों को समर्पित करती हूं.'

मेयर की पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर मचा घमासान

देखते ही देखते ही मेयर आर्या राजेंद्रन की ये पोस्ट उनकी तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. मेयर की इस पोस्ट पर सीपीआई(एम) नेताओं और पार्टी समर्थकों के बधाइयों के संदेश थे. आलोचकों ने आरोप लगाया कि यह आयोजन एक किराए के हॉल में किया गया था और इसका ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से कोई आधिकारिक संबंध नहीं था. इसके अलावा विपक्षियों ने इस पुरस्कार को 'पैसे देकर हासिल किया गया अवॉर्ड' कहकर मेयर का मजाक उड़ाया. हालांकि, स्थानीय शासन ने पहले ही मेयर की यात्रा के लिए आधिकारिक अनुमति दी थी, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से 22 अगस्त को मिले निमंत्रण के आधार पर थी.

Add Zee News as a Preferred Source

निगम के फंड से किया जाना था मेयर की यात्रा का खर्च

आदेश में स्पष्ट किया गया कि यह सम्मान निगम की बड़े पैमाने पर 'सीड बॉल' अभियान से संबंधित था, जिसमें पुथारिकंदम मैदान में 6,000 से अधिक बच्चों को जुटाया गया था. सरकारी निर्देश के अनुसार, मेयर की यात्रा का खर्च निगम के अपने फंड से वहन किया जाना था और हवाई यात्रा को निगम सचिव की सिफारिश के आधार पर मंजूरी दी गई थी. सोशल मीडिया पर जैसे-जैसे लोगों की बधाइयां आ रहीं थीं वैसे-वैसे ट्रोलर्स के कमेंट भी. सोशल मीडिया पर उछले इस मामले में अब ऐसे सम्मानों के लिए विदेशी यात्राओं पर सार्वजनिक खर्च करना कितना उचित है इस बात को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

बीजेपी को सत्ता में आने की उम्मीद

मेयर आर्या राजेंद्रन ने साल 2020 में सबसे कम उम्र की मेयर बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज किया. तब से उनकी मेयर के रूप में कार्यशैली को लेकर विवाद होते रहे हैं. स्थानीय निकायों के लिए जल्द ही होने वाले चुनावों के साथ, बीजेपी, जो वर्तमान में तिरुवनंतपुरम निगम में विपक्ष में है. वो निगम में सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है.

यह भी पढ़ेंः AIADMK में अंदरूनी कलह के बीच पलानीस्वामी दिल्ली रवाना, अमित शाह से करेंगे मुलाकात