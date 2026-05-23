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Rozgar Mela: भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है दुनिया... युवाओं की प्रगति पर बोले PM मोदी, विदेश दौरे का भी बताया अनुभव

Rozgar Mela 2026: पीएम मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोलते हुए कहा कि आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है. आज 51 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है. इसके अलावा पीएम ने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 23, 2026, 01:50 PM IST
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Rozgar Mela: भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है दुनिया... युवाओं की प्रगति पर बोले PM मोदी, विदेश दौरे का भी बताया अनुभव

Rozgar Mela 2026: पीएम नरेंद्र मोदी ने आज फिर देश के युवाओं को संबोधित किया. 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है. आज 51 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है. आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं. रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं. आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं.

दुनिया बन रही है भारत की विकास यात्रा का हिस्सा

पीएम ने आगे कहा कि अभी दो दिन पहले मैं पांच देशों की यात्रा करके लौटा हूं. कहने को तो ये सिर्फ पांच देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स से बातें हुईं, विस्तार से चर्चा हुईं, इस दौरान हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है. दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है. आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है. 

अलग-अलग देशों के साथ पार्टनरशिप

भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है. इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे, साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले. आज स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, हरित हाइड्रोजन और टिकाऊ विनिर्माण से जुड़े क्षेत्र भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई अर्थव्यवस्था के, नए अवसर के दरवाजे खोल रही है. स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और टिकाऊ प्रौद्योगिकी में भी सहयोग बढ़ रहा है. 

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ये भारत को स्वच्छ विनिर्माण से जुड़ी भविष्य के उद्योगों में मजबूत करेगा. यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का जहाज निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा. यानी, भारत के इंजीनियर्स, टेक्निशियन्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं. 

 

भारत कैसे बन रहा है भरोसेमंद?

इसके अलावा पीएम ने आगे कहा कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कैसे भारत दुनिया की नंबर एक भरोसेमंद सप्लाई चेन कंपनी बन रहा है. जैसे नीदरलैंड की सेमीकंडक्टर कंपनी ASML का भारत की TATA कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट है, जो बहुत कम होता है. इससे भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनेंगे और भारत के लिए अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के दरवाजे खुलेंगे. इसी तरह, स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और AI पार्टनरशिप और सुपरकंप्यूटिंग पर UAE का सहयोग भारत की टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं को काफी मजबूत करेगा. ये एग्रीमेंट निश्चित रूप से युवाओं के लिए नए मौके पैदा करेंगे.

बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी का सहयोग

नई इकॉनमी में भारत की तेज रफ्तार को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में बड़े पैमाने पर विस्तार से विकास और ग्लोबल सहयोग के बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं. आज, क्लीन एनर्जी, जरूरी मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहे हैं. इनसे जुड़ी पार्टनरशिप पोर्ट के नए मौकों के दरवाजे खोल रही हैं. इसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में सहयोग भी बढ़ रहा है. (ANI)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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